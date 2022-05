OM Mercato : Feu vert de Sampaoli pour ce crack de Ligue 1

Publié par Ange A. le 12 mai 2022 à 09:51

OM Mercato : Jorge Sampaoli attend du renfort cet été. Le coach de l’Olympique de Marseille aurait validé une jolie piste en attaque.

OM Mercato : Jorge Sampaoli encense une cible de Longoria

Pour son deuxième été en tant que président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria entend encore frapper de jolis coups. Le dirigeant olympien regarderait notamment en Ligue 1 pour renforcer les rangs de Jorge Sampaoli. L’entraîneur de l’ OM ne cesse de réclamer de nouveaux renforts à sa direction. Avec l’avenir d’Arkadiusz Milik toujours incertain, le club phocéen prospecterait pour recruter un nouvel avant-centre. Le président marseillais serait notamment intéressé par Mohamed-Ali Cho. Une piste validée par le technicien argentin selon les dernières indiscrétions de L’Équipe. Le coach de Marseille serait séduit par le profil du joueur de 18 ans, « un attaquant rapide capable d’évoluer dans l’axe mais aussi sur un côté ».

Un deal à 12 M€ dans les tuyaux ?

Le quotidien sportif révèle dans son édition de ce jeudi que l’Angers SCO espère un chèque compris entre 12 et 15 millions d’euros pour son crack. En fin de contrat en 2023, le jeune Angevin compte 4 réalisations et une passe décisive cette saison. Suffisant pour qu’il tape dans l’œil de l’Olympique de Marseille. Le journal indique néanmoins que contrairement à certaines rumeurs, aucun accord n’a encore été trouvé pour le transfert de Cho à Marseille. L’ OM et le SCO ne seraient pas encore tombés d’accord sur les modalités de paiement. Le club de l’Anjou privilégierait un paiement en une tranche alors que le club phocéen pencherait pour un règlement échelonné.

De même, le principal concerné ne serait pas encore tombé d’accord sur son futur contrat. D’autres écuries étrangères comme l’Eintracht Francfort et le Bétis Séville suivent également ce dossier avec intérêt comme le révélait Foot Mercato.