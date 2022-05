PSG Mercato : Le transfert de Frenkie de Jong bouclé à 95% !

Publié par JEAN-LUC D le 12 mai 2022 à 21:25

PSG Mercato : Placé dans le viseur du Paris SG, Frenkie de Jong devrait quitter le Barça cet été. Son transfert serait même déjà réglé à 95%.

PSG Mercato : La décision est tombée pour Frenkie de Jong !

Malgré de bons résultats en Liga depuis l’arrivée de Xavi Hernandez sur le banc, avec notamment une qualification quasi certaine pour la prochaine Ligue des Champions, le FC Barcelone devrait encore rééquilibrer ses comptes en vue des prochaines saisons. La presse espagnole du jour annonce ainsi que Joan Laporta et la direction barcelonaise seraient prêts à consentir d'énormes sacrifices en mettant sur le marché certains de leurs meilleurs éléments.

Le journaliste Gerard Moreno, bien informé sur le club catalan, assure que les Blaugranas voudraient donc se séparer de Frenkie De Jong. Arrivé en juillet 219 en provenance de l’Ajax Amsterdam pour 86 millions d’euros, le milieu de terrain néerlandais de 25 ans fait partie des joueurs à forte valeur de l’effectif catalan et son transfert pourrait donc permettre au Barça de renflouer ses caisses. Et cela tombe bien puisque le Paris Saint-Germain, Manchester United et d’autres cadors européens seraient prêts à payer ce qu’il faut pour s’attacher les services du compatriote de Georginio Wijnaldum.

PSG Mercato : Échec et mat pour le Paris SG avec De Jong ?

Selon les informations du quotidien espagnol Sport, le Paris Saint-Germain s'est renseigné sur la situation de Frenkie de Jong et souhaite renouveler son milieu de terrain. Le média catalan explique que les dirigeants parisiens ont prévu un important investissement lors du prochain mercato si Kylian Mbappé venait effectivement à rejoindre le Real Madrid.

Mais le PSG n’est pas seul sur cette piste puisque le Bayern Munich et surtout Manchester City, qui serait prêt à mettre Bernardo Silva dans la balance pour doubler tout le monde, voudraient tous s’attacher les services de l’international hollandais. Cependant, Gerard Romero indique que Frenkie de Jong devrait retrouver son ancien entraîneur de l’Ajax Amsterdam, Erik ten Hag, à Manchester United.

Tout serait même déjà presque bouclé, et le contrat finalisé à 95%. Pour finaliser le transfert du natif d’Arkel, les Red Devils devraient débourser entre 70 et 80 millions d’euros. Une nouvelle grande désillusion pour le Paris SG avec De Jong après l’échec de la tentative de 2019.