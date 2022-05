FC Nantes Mercato : Départ de Kombouaré, déja des indices

Publié par ALEXIS le 13 mai 2022 à 00:55

FC Nantes Mercato : Après une saison couronnée par la coupe de France, Antoine Kombouaré pourrait quitter le FCN. Il y a déjà des signes annonciateurs.

FC Nantes Mercato : Le départ de joueurs majeurs pourrait être crucial !

Après avoir avoué des relations quotidiennes difficiles avec le président du FC Nantes, Antoine Kombouaré avait répondu à la question sur son avenir chez les Canaris. Il avait laissé entendre qu’il souhaite rester la saison prochaine. « On est au FC Nantes à 100%. Rien n'est décidé. […] Je suis un entraineur heureux. J'ai un contrat et on verra à la fin de la saison », a laissé entendre l’entraineur du FCN, cette semaine. Évidemment, il est resté flou sur son avenir. Pourtant, L’Equipe croit savoir qu’il est bien tenté de quitter le club de la Cité des Ducs à la l’issue de la saison.

« L’entraineur nantais dispose encore d'un an de contrat ; son équipe disputera la saison prochaine la Ligue Europa ; pourtant, la tentation de partir du FC Nantes est là », indique le quotidien sportif. D’après la source, il y a des faits qui pourraient poussé le technicien kanak au départ. Il y a par exemple le départ du buteur Kolo Muani à Francfort. Un départ majeur « qui pourrait être suivi d’autres dans les prochaines semaines ».

Si l’on en croit le média, « Alban Lafont, Ludovic Blas ou enocre Moses Simon quitteront le FCN s'ils ont des propositions à la hauteur de leur excellente saison ». De ce fait, l’équipe nantaise de la saison prochaine serait éventuellement diminuée. Aussi, L’Équipe n’est pas certaine que le mercato se déroulera comme Kombouaré le souhaite. « Il est très probable que le recrutement ne compensera que partiellement les limites qualitatives de l'effectif », annonce-t-elle.

Retour de Kita au premier plan, une mauvaise nouvelle ?

La source estime également que le retour du président au premier plan, depuis la finale de la coupe de France, pourrait envenimer la situation déjà tendue avec son entraineur. « La nécessité d'un mercato ambitieux cet été réactiverait mécaniquement des tensions latentes, en l'absence d'une véritable cellule de recrutement. Sans compter le vacarme induit par les pratiques présidentielles », a souligné le média. Pour rappel, trois proches collaborateurs de Waldemar Kita ont été placés en garde à vue dans les locaux de la PJ de Nantes, mardi, avant d'être relâchés, selon RMC Sport. Cela, dans le cadre d’une « sur la légalité des commissions perçues par des intermédiaires autour de transferts de joueurs ».

Antoine Kombouaré a la cote

Un autre indice, c’est l’intérêt que le coach de 58 ans suscite en ce moment grâce à ses performances à la tête des Canaris. Son nom circule au LOSC pour remplacer Jocelyn Gourvennec. Vainqueur de la coupe de France, Antoine Kombouaré est aussi nommé pour les Trophées UNFP qui seront décernés dimanche. Il a donc la cote en ce moment !