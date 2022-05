LOSC Mercato : La réaction de Gourvennec aux rumeurs sur son futur

Publié par Ange A. le 13 mai 2022 à 01:25

LOSC Mercato : Les rumeurs vont bon train au sujet de l’avenir de Jocelyn Gourvennec. Le coach lillois s’est exprimé sur le sujet.

LOSC Mercato : Gourvennec préfère botter en touche pour son avenir

Champion de France la saison dernière, le Lille OSC vit une saison décevante. À deux journées de la fin du championnat, le LOSC n’est que 10e et est certain de ne disputer aucune Coupe d’Europe la saison prochaine. Suffisant pour jeter un froid sur l’avenir de Jocelyn Gourvennec chez les Dogues. En conférence de presse, l’entraîneur lillois a été invité à se prononcer sur son avenir. Il s’est contenté de reconnaître qu’en tant que coach, il sera toujours le plus critiqué. « Je suis entraîneur et je sais très bien que je suis exposé, que je suis la première cible. Même quand les choses vont bien les choix de l’entraîneur, tout le monde les commente, c’est la règle […] Chacun a le droit de penser ce qu’il veut mais j’ai la faiblesse de penser que je mérite peut-être un peu plus de respect. Ce n’est que mon sentiment d’homme et d’entraîneur », a admis le successeur de Christophe Galtier.

Déjà une short-list pour la succession de Gourvennec à Lille ?

Pas (encore) inquiet pour son avenir, Jocelyn Gourvennec veut surtout finir cette campagne sur une bonne note. Lors de ses deux dernières sorties de Ligue 1, le Lille OSC affronte l’OGC Nice et le Stade Rennais, deux candidats au podium. « J’ai été recruté pour assurer une continuité avec la saison dernière et j’ai respecté la feuille de route. Il reste encore deux matchs et dix jours, je vais continuer à faire mon job », a assuré le coach du LOSC.

Alors que Gourvennec veut terminer la saison en beauté, des noms circulent déjà pour sa succession à Lille. Le nom de David Bettoni, l’ancien adjoint de Zinedine Zidane au Real Madrid, a été évoqué. Ces dernières heures, ceux d’Antoine Kombouaré et de Laurent Batlles ont également été associés au club nordiste.