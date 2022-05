OL Mercato : Mariano Diaz bientôt de retour en Ligue 1 ?

Publié par Thomas le 13 mai 2022 à 10:40

OL Mercato : Fort d'un passage remarqué à l'Olympique Lyonnais lors de la saison 2017-2018, Mariano Diaz va quitter le Real Madrid cet été.

OL Mercato : Mariano Diaz visé par des clubs en France

À un an de la fin de son contrat au Real Madrid, l’international dominicain Mariano Diaz devrait grandement faire parler de lui cet été. Barré à la pointe de l’attaque par le magique Karim Benzema, le joueur de 28 ans va quitter la capitale espagnole dans quelques semaines afin de s’offrir un nouveau point de chute. Passé par les rangs de l’Olympique Lyonnais en 2017/2018, où il aura inscrit 21 buts en 48 rencontres, Diaz pourrait bel et bien faire son retour dans le championnat de France.

D’après les informations du journaliste turc Ekrem Konur, Mariano Diaz serait visé par plusieurs écuries en Europe dont plusieurs équipes de Ligue 1. Si les noms des clubs intéressés n’ont pas fuité, il est fort à parier que l’ OL, son ancien club, ait un œil sur lui cet été. A la recherche de renforts pour parfaire son secteur offensif, le club rhodanien remue ciel et terre en interne pour débusquer un attaquant de haut niveau. Avec le probable départ de Moussa Dembélé (dont le contrat court jusqu’en 2023), les Gones se cherchent une nouvelle pointure devant, notamment après l’échec Sardar Azmoun. Sur le dossier Diaz, des clubs italiens et espagnols seraient aussi à l’affut, de quoi entrevoir un mercato agité autour du joueur formé en Catalogne.

OL Mercato : Après Caqueret, une nouvelle signature se dessine

Auteur d’une saison plus que décevante, l’Olympique Lyonnais travaille déjà à reconstruire son effectif pour l’exercice suivant. En attendant l’ouverture du marché des transferts, les Gones s’adonnent à une campagne importante de prolongations et pourrait récidiver ces prochains jours. Après Kayne Bonnevie (prolongation de 2 ans), Mohamed El Arouch (premier contrat professionnel) et Maxence Caqueret, Jean-Michel Aulas devrait acter la signature du jeune Yannis Lagha. Attaquant prometteur de la section U19 lyonnaise, l’international espoir algérien va prochainement parapher son premier contrat professionnel dans l'équipe de Peter Bosz, malgré la convoitise de plusieurs clubs allemands. Un joli coup donc pour Lyon, en attendant l’ouverture du mercato le 10 juin.