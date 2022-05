OL Mercato : Flash, Lyon tient son premier gros coup de l'été !

Publié par Jules le 11 mai 2022 à 17:00

OL Mercato : C'était l'un des gros enjeux du mercato lyonnais, Maxence Caqueret vient de prolonger son contrat avec son club formateur.

OL Mercato : Les Gones officialisent la prolongation de Caqueret

Les supporters de l' OL peuvent se réjouir, Maxence Caqueret sera encore lyonnais la saison prochaine. En effet, l'officialisation de la signature du joueur formé au club était très attendue, c'est désormais chose faite. Dans une vidéo montrant le parcours du milieu de terrain, des sections jeunes jusqu'à l'équipe première, l'Olympique Lyonnais vient d'annoncer la prolongation de l'un de ses meilleurs éléments. Alors que le contrat du joueur se terminait dans un an, les Gones ne risquent donc plus de voir leur pépite partir libre à l'issue de la saison prochaine.

Cette saison, Maxence Caqueret s'est encore un peu plus imposé comme une pièce centrale du projet lyonnais en prenant une place très importante dans le vestiaire et sur la pelouse. À seulement 22 ans, le natif de Vénissieux est d'ores et déjà un cadre de l' OL et veut donc continuer de progresser sous les couleurs de son club formateur. Onze ans après avoir rejoint le centre de formation des Gones, Caqueret écrit une nouvelle page de son aventure avec l'Olympique Lyonnais.

OL Mercato : Caqueret prolonge jusqu'en 2026

Pour son joueur de 22 ans, l' OL n'a pas voulu prendre de risques et a donc bouclé un bail de longue durée pour être certain de le conserver encore plusieurs années dans le Rhône. Une volonté visiblement partagée par le joueur qui signe donc jusqu'en 2026 et réaffirme dans la vidéo tout son amour pour le club lyonnais. Comme il le dit lui-même : " C'est grâce à l' OL que je suis devenu le joueur et l'homme que je suis." Pour rappel, Caqueret était visé ces derniers mois par plusieurs cadors dont le Milan AC et Manchester United.

Une belle déclaration qui fera donc très certainement plaisir aux supporters de l' OL. Au terme d'une saison compliquée, les Gones veulent pérenniser leurs jeunes issus du centre de formation en multipliant les prolongations de contrat ou les signatures en professionnel comme pour Mohammed El Arouch. La signature de Maxence Caqueret est donc une très bonne nouvelle pour le club qui cherchera désormais à étendre le bail de ses autres cracks, Rayan Cherki et Malo Gusto.