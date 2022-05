ASSE-Stade de Reims : Une terrible menace plane à l'AS Saint-Etienne !

Publié par ALEXIS le 13 mai 2022 à 12:10

Dans la course pour le maintien en L1, l’ ASSE a un gros souci avant d’affronter le Stade de Reims, samedi, mais aussi en vue de potentiels barrages en fin de saison.

ASSE : Wahbi Khazri et les supporters absents face à Reims

L’ ASSE jouera son match de la 37e journée de Ligue 1 à huis clos, samedi (21h), contre le Stade de Reims, en raison de la sanction infligée aux Verts par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP). Contrairement aux Rémois (12es) déjà assurés du maintien dans l’élite, l’AS Saint-Étienne doit impérativement prendre des points afin de finir la saison devant le FC Metz et les Girondins de Bordeaux, les deux équipes relégables avant les deux dernières journées de championnat. Renversés par l’OGC Nice à l’Allianz Riviera (4-2), mercredi, les Stéphanois ont à coeur de se remettre la tête à l’endroit dans leur stade, trois jours plus tard. Seulement, Sainté serait très mal embarqué pour la suite des échéances. Non seulement ils ne bénéficieront pas du soutien de leurs supporters, mais ils sont également privés de leur meilleur buteur, Wahbi Khazri, suspendu.

AS Saint-Étienne : 5 joueurs sous la menace d'une suspension

Un autre détail est à noter, c’est la menace de suspension qui plane sur quatre joueurs de l’ ASSE, tous des défenseurs. Ce sont : Harold Moukoudi, Eliaquim Mangala, Mickaël Nadé et Yvan Maçon. Avertis de deux cartons jaunes chacun, ils sont en sursis face au Stade de Reims et devraient de fait se montrer très prudents ce samedi. En cas d’avertissement face au SDR, ils seraient automatiquement suspendus pour un match. Si c’est le cas, ils devraient purger cette peine, après le dernier match contre le FC Nantes (38e journée). Ce serait probablement lors du match aller des barrages face à un club de Ligue 2, si l’ ASSE finit naturellement à la 18e place, le soir du 21 mai.