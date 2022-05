SRFC - OM : Les compos de Genesio et Sampaoli pour le choc

Publié par Ange A. le 14 mai 2022 à 08:30

SRFC - OM : En lutte pour une place en Ligue des champions, le Stade Rennais et Marseille s’affrontent ce samedi au Roazhon Park.

SRFC – OM : Une dernière incertitude pour Genesio pour Marseille

Battu par le FC Nantes lors de la dernière journée, le Stade Rennais n’a plus droit à l’erreur s’il veut conserver ses chances de finir sur le podium. Rennes joue d’ailleurs gros dans la course à la Ligue des champions ce samedi. Le SRFC affronte l’Olympique de Marseille, dauphin du PSG, au Roazhon Park pour la 37e journée de Ligue 1. En cas de succès, les hommes de Bruno Genesio reviendraient à trois points de l’ OM. Pour ce choc, le coach rennais dispose d’un groupe au complet avec les retours de Sulemana et Badé. L’entraîneur breton devrait composer avec son onze classique avec Gomis dans les cages. La seule incertitude concernant le poste de latéral gauche qui se joue entre Birger Meling et Adrien Truffert.

Sampaoli avec de gros absents contre le SRFC

L’Olympique de Marseille se rend au Roazhon Park avec l’objectif de sceller sa qualification en Ligue des champions. En cas de succès, Jorge Sampaoli et ses hommes seront assurés de finir sur le podium. Mais la tâche est loin d’être aisée pour l’ OM qui ne pourra plus compter sur son maître à jouer Dimitri Payet. Le milieu marseillais ne rejouera plus cette saison. Pour ce choc, le club phocéen devra également composer avec le forfait de Cédric Bakambu. Blessés à Lorient lors de la dernière journée, Dieng et Gerson devraient retrouver leurs places contre le Stade Rennais.

Le onze probable de Rennes contre Marseille

Gomis – Traoré (cap), Omari, Aguerd, Meling – Tait, Martin, Santamaria – Bourigeaud, Laborde, Terrier.

La compo probable de Marseille contre Rennes

Mandanda (cap) – Rongier, Saliba, Kamara, Peres – Gueye – Ünder, Guendouzi, Harit, Gerson – Dieng.