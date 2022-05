Real Madrid Mercato : Ancelotti confirme le verdict pour Eden Hazard

Publié par JEAN-LUC D le 14 mai 2022 à 16:55

Real Madrid Mercato : présent en conférence de presse ce samedi, Carlo Ancelotti a fait une annonce fracassante sur l’avenir d’Eden Hazard au Real Madrid.

Real Madrid Mercato : Eden Hazard a pris une grande décision pour son avenir

Arrivé en grande pompe en juillet 2019 en provenance de Chelsea pour 115 millions d’euros, Eden Hazard ne parvient toujours pas à s’imposer au Real Madrid. De quoi remettre en question son avenir à Madrid à deux ans de la fin de son contrat ? Pas vraiment selon son petit frère Kylian Hazard.

« Eden a déjà fait sa carrière. Il est bien là où il est, sa famille s'y sent bien. Il a un contrat jusqu'en 2024 et je pense qu'il va attendre jusque-là. Peut-être qu'Eden joue un peu moins maintenant et l'équipe fonctionne sans lui. Mais tout le monde sait à quel point il est bon. Il doit montrer qu'il est un bon remplaçant », a expliqué le milieu de terrain du RWD Molenbeek dans une interview accordée au média Het Laatste Nieuws. Malgré ses difficultés chez les Merengues, l’international belge de 31 ans a les idées très claires concernant son avenir. Son entraîneur l’a d’ailleurs confirmé ce samedi.

Real Madrid Mercato : Carlo Ancelotti clôt le débat sur Eden Hazard

À la veille du match entre Cadix et le Real Madrid comptant pour la 37e journée de Liga, Carlo Ancelotti a fait le point sur la situation d’Eden Hazard. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, le numéro 7 de la Maison-Blanche ne compte pas quitter son club de coeur sur un constat d’échec. L’ancien meneur de jeu de Chelsea est décidé à rester et à montrer sa valeur la saison prochaine. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que son coach Carlo Ancelotti semble valider cette décision.

« Eden Hazard restera la saison prochaine. Son plan est clair », a notamment déclaré le technicien italien. Auteur de 1 but et de 2 passes décisives en 22 matches toutes compétitions confondues cette saison, Eden Hazard disputera ainsi une quatrième saison consécutive sous le maillot madrilène. Selon les médias espagnols, le coéquipier de Karim Benzema sera titulaire demain à Cadix. Reste maintenant à savoir si son président Florentino Pérez, qui attend l’arrivée de Kylian Mbappé, sera du même avis que le capitaine des Diables Rouges.