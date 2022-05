RC Lens Mercato : La confidence d'une star de Haise sur son avenir

Publié par Ange A. le 14 mai 2022 à 23:40

RC Lens Mercato : Latéral en vue du championnat, Jonathan Clauss s’est exprimé sur son avenir à un an de l’expiration de son contrat.

RC Lens Mercato : Jonathan Clauss entretient le flou sur son futur

Victorieux de Troyes (1-3) ce samedi, le Racing Club de Lens pointe à la 7e place de Ligue 1. Les Sang et Or conservent des minces chances de finir en Coupe d’Europe. Contre le promu, Jonathan Clauss a de nouveau livré une masterclass. L’arrière droit lensois a délivré une passe décisive à Arnauld Kalimunedo sur le deuxième but avant de sceller le succès du club artésien. Avec sa nouvelle performance, l’arrière droit va encore voir la liste de ses prétendants s’allonger. Le défenseur de 29 ans ne disposera plus que d’une seule année de contrat avec Lens au terme de cette saison. Comme Seko Fofana, plusieurs écuries vont tenter de s’attacher ses services au moment où la prolongation de son contrat ne semble pas encore d’actualité. Interrogé sur son avenir, l’intéressé refuse de s’emballer.

Le souhait de Jonathan Clauss avec Lens

Jonathan Clauss espère terminer la saison sur une bonne note. Surtout que le Racing Club de Lens peut encore terminer à la 5e place. L’arrière droit assure que rien n’a encore été décidé pour son avenir. « Je suis sous contrat à Lens jusqu’en 2023. Je ne pose pas plus de question que ça actuellement. Il y a une fin de saison excitante à jouer, peut-être l’équipe de France derrière si tout se passe bien. Aujourd’hui, je ne sais pas vraiment où est-ce que je vais aller si je suis amené à partir ou si je vais rester. Cela ne me concerne pas à l’instant t. J’ai assez de choses à penser pour ne pas me rajouter des choses dans la tête. Pour le moment, c’est assez flou. Aujourd’hui, j’ai un contrat, je suis Lensois et, pour l’instant, je reste Lensois la saison prochaine », a expliqué l’international tricolore aux deux sélections au micro de RMC Sport. Pour rappel, le Strasbourgeois avait été recruté en tant que joueur libre en 2020 en provenance l’Armenia Bielefied. Il compte 5 réalisations pour 11 passes décisives sur la campagne en cours.