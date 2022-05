OM : L'énorme mea culpa de Sampaoli après le Stade Rennais

Publié par Ange A. le 15 mai 2022 à 00:40

L’Olympique de Marseille s’est incliné samedi contre le Stade Rennais (2-0). Jorge Sampaoli a livré son analyse après cette défaite.

Battu par Rennes, l’ OM en danger sur le podium

Après son carton à Lorient (0-3), l’Olympique de Marseille est retombé dans ses travers ce samedi. L’ OM s’est incliné (2-0) sur la pelouse du Stade Rennais lors de la 37e journée de Ligue 1 Uber Eats. Suite à ce revers la place de Marseille sur le podium est désormais menacée. En cas de nouveau faux pas, son bourreau du soir pourrait lui prendre sa 3e place lors de la prochaine journée. Le club breton n’accuse plus que trois unités de retard sur son rival phocéen. Les Rennais disposent également d’une meilleure différence de buts par rapport à leurs rivaux olympiens. Entraîneur marseillais, Jorge Sampaoli est revenu sur la contreperformance des siens au Roazhon Park.

Les aveux de Jorge Sampaoli après la défaite à Rennes

Pour le technicien argentin, le Stade Rennais a dominé l’Olympique de Marseille. « On a été dépassé sur les actions sans ballon surtout, quand on a eu le ballon on a été beaucoup trop imprécis. Rennes a été meilleur que nous, c’est tout », a d’abord indiqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille cité par L’Équipe. Pour le coach marseillais, son équipe ne méritait pas la victoire face à une formation rennaise plus entreprenante. « Peut-être que moi aussi j’ai une part de responsabilité dans ce qui s’est passé ici ce soir [samedi]. On voulait contrôler le jeu mais l’adversaire ne nous a pas laissé le faire, on a dû modifier nos plans mais à ce stade de la saison on n’avait pas beaucoup de variante. On a essayé de mieux jouer en deuxième mi-temps pour gagner mais on ne le méritait pas », a expliqué Jorge Sampaoli.

Le coach de l’OM s’est projeté sur le dernier rendez-vous de la saison contre le RC Strasbourg, un autre candidat à l’Europe. « C’est dur, bien sûr, surtout parce qu’on ne dépend plus de nous. Mais il reste un match déterminant chez nous au Vélodrome. Si on gagne, on peut atteindre cet objectif de qualification en Ligue des Champions », a lancé l’Argentin.