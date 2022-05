PSG Mercato : Al-Khelaïfi négocie pour deux sensations européennes

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2022 à 10:45

PSG Mercato : Dans l’optique d’un départ de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi travaille déjà sur le renforcement de l’effectif du Paris SG.

PSG Mercato : Jorge Mendes négocie avec le Paris SG pour João Felix

Nasser Al-Khelaïfi et le Paris Saint-Germain se préparent de plus en plus à un départ de Kylian Mbappé. Les dirigeants du club de la capitale scrutent ainsi divers profils pour remplacer éventuellement l’international français sur le front de l’attaque des Rouge et Bleu. Si les options rêvées sont Mohamed Salah (Liverpool) et Robert Lewandowski (Bayern Munich), les Parisiens travaillent également sur d’autres pistes.

Le portail Foot Mercato révèle ainsi ainsi que le puissant agent Jorge Mendes a notamment discuté avec le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi dans l’optique d’un possible transfert de João Felix. Les décideurs du club français considèrent en effet l’attaquant de l’Atlético Madrid comme un candidat sérieux à la succession de Mbappé. en cas de départ cette fois de Kylian Mbappé. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2026, João Felix pourrait quitter les rangs des Colchoneros si une offre à plus de 70 millions d’euros parvenait sur les bureaux de ses dirigeants. Mais ce n’est pas tout.

PSG Mercato : Al-Khelaïfi veut payer la clause libératoire de Darwin Nunez

Toujours selon la même source, Nasser Al-Khelaïfi aurait également évoqué le cas de Darwin Nunez avec Jorge Mendes. Contrairement aux informations de la presse portugaise, annonçant que le PSG serait prêt à formuler une offre de 120 millions d’euros pour annihiler toute concurrence dans ce dossier, le Benfica Lisbonne attendrait un chèque de 70 millions d’euros pour discuter d’un transfert de son attaquant uruguayen. Foot Mercato précise aussi que Newcastle a fait une première offre il y a quelques semaines, mais le joueur de 22 ans serait plus enclin à rejoindre le PSG en cas de départ cet été.