PSG Mercato : Flash, le Barça prêt à jeter l’éponge pour Lewandowski

Publié par JEAN-LUC D le 15 mai 2022 à 15:03

PSG Mercato : Sauf revirement, Robert Lewandowski va quitter le Bayern Munich cet été. Annoncé au Paris SG, il aurait déjà un accord pour son avenir.

PSG Mercato : Lewandowski a fait ses adieux au Bayern Munich

Après douze années passées en Bundesliga avec huit au Bayern Munich, Robert Lewandowski veut changer d’air à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’attaquant polonais a profité du dernier match de la saison de Bundesliga à Wolfsbourg (2-2), samedi, pour annoncer ouvertement son possible départ pour cet été.

« Il est très possible que ce soit mon dernier match pour le Bayern. Je ne peux pas le dire à 100 %, mais c'est possible. Nous voulons trouver la meilleure solution pour moi et le club », a déclaré l’ancien avant-centre du Borussia Dortmund avant d’ajouter : « je ne signerai pas de nouveau contrat. J'ai dit au club que si une offre arrivait, nous devions y réfléchir. »

Auteur de 50 buts et 7 passes décisives en 46 matches toutes compétitions confondues, Robert Lewandowski s’apprête donc à quitter le club bavarois au sommet de son art. Annoncé tout proche du FC Barcelone, l’international polonais de 33 ans pourrait finalement échapper aux Blaugranas. Au profil du Paris SG ?

PSG Mercato : Robert Lewandowski hors de portée du Barça ?

Récemment, le site allemand Sport1 avait évoqué un accord verbal entre le Barça et Pini Zahavi, l’agent de Robert Lewandowski, sur la base d’un contrat de trois ans, soit jusqu’en juin 2025. Mais l’affaire pourrait finalement capoter et profiter au Paris Saint-Germain. En effet, Pedro Morata a expliqué samedi soir que les difficultés financières du club catalan pourraient l’amener à renoncer au recrutement du natif de Varsovie. Outre les 40 millions d’euros nécessaires pour le transfert, la charge du salaire du joueur pouvant être insupportable pour le vice-champion d’Espagne.

« Le Barça n'a fait aucune offre au Bayern, ils disent que cette opération est économiquement irréalisable pour le moment », a confié le journaliste du quotidien Marca dans une interview avec Directo Gol. Intéressé par le profil du Polonais en cas de départ de Kylian Mbappé, le PSG pourrait frapper un très gros coup cet été avec le numéro 9 du Bayern.

Affaire à suivre donc…