RC Lens Mercato : Nouvelle mise au point de Fofana sur son avenir

Publié par Ange A. le 16 mai 2022 à 01:11

RC Lens Mercato : Présent aux Trophées UNFP dimanche, Seko Fofana s’est de nouveau livré sur la question de son avenir avec le Racing.

RC Lens Mercato : Nouvelle sortie de Seko Fofana sur son futur

Capitaine du Racing Club de Lens, Seko Fofana a réalisé un nouvel exercice intéressant. Auteur de 10 réalisations et 2 passes décisives, le milieu de terrain a été nominé aux Trophées UNFP. Dimanche lors de la remise des prix, l’international ivoirien a été relancé sur la question de son avenir. Le joueur de 27 ans est sans aucun doute le Lensois le plus courtisé. Son nom est notamment associé à l’Olympique de Marseille et à Newcastle United. Pour l’ancien de l’Udinese a entretenu le mystère sur son avenir. « Je suis simplement reconnaissant. Après, on sait que tout peut aller très vite, il peut se passer beaucoup de choses. Il reste un match. On va essayer de remercier tout le monde sur ce dernier match », a assuré le puissant milieu de terrain.

Un joli promis au Racing cet été ?

Aujourd’hui capitaine du Racing Club de Lens, Seko Fofana donne amplement satisfaction au club artésien. Recruté à 10 millions d’euros, bonus compris, le milieu ivoirien reste la recrue la plus chère de l’histoire. Au vu de ses performances depuis sa signature au RC Lens, sa valeur marchande a grimpé sur le marché des transferts. Transfermarkt estime qu’il faudrait au 20 millions d’euros pour boucler la signature de Fofana. Un montant que ne devrait pas refuser la direction des Sang et or. Encore sous contrat jusqu’en 2024, le Parisien pourrait donc quitter l’actuel 7e de Ligue 1 cet été.