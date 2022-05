RC Lens Mercato : Seko Fofana fait une grosse sortie sur son avenir

Publié par Jules le 12 mai 2022 à 20:25

RC Lens Mercato : Auteur d'une superbe saison au RCL, Seko Fofana est très courtisé. Pour autant son départ ne semble pas encore acté.

RC Lens Mercato : Et si Seko Fofana restait à Lens ?

Cette saison, Seko Fofana est clairement l'un des hommes forts du RC Lens. Le milieu de terrain est la pièce centrale du dispositif mis en place par Franck Haise et affiche une forme impressionnante sur l'exercice 2021/2022. Avec 8 buts en championnat, il est l'un des grands artisans de la belle saison du Racing Club de Lens et ne manque pas, à ce titre, d'attirer les convoitises de très nombreux clubs, en France et ailleurs.

Néanmoins, d'après les dernières déclarations du joueur, rien ne semble réellement joué et son départ ne parait pas si inévitable qu'on a pu le penser ces dernières semaines. En effet, interrogé en conférence de presse sur un éventuel départ du RCL, l'international ivoirien n'a pas fermé la porte à une année de plus avec les Artésiens. " Pour moi, il n’y aurait pas de problème pour continuer l’aventure avec Lens ", a-t-il déclaré, maintenant le flou sur son avenir dans le Pas-de-Calais.

RC Lens Mercato : Fofana se concentre sur la fin de saison

Comme le dit Seko Fofana lui-même, qu'il reste ou qu'il parte, "il y aura des départs". Pour le moment, seul Yannick Cahuzac, qui a annoncé sa retraite, est sûr de ne plus porter les couleurs du RC Lens la saison prochaine. Néanmoins, plusieurs joueurs sont annoncés sur le départ, à commencer par l'attaquant Arnaud Kalimuendo, dont le prêt prend fin, mais aussi Cheick Doucouré et Jonathan Clauss qui brillent cette saison avec le maillot sang et or.

Pour le moment, le milieu de terrain des Eléphants ne veut pas trop se projeter, lui qui compte profiter au maximum des derniers matchs avant la fin de saison qui approche à grands pas. " Pendant encore deux matchs, je vais essayer de profiter avec tout le monde et après, on verra ce qui se passera ", a-t-il indiqué, empreint d'émotions. Un départ de Seko Fofana cet été du RC Lens n'est donc pas encore certain, malgré l'intérêt prononcé en France de l'OM, Lyon et même du PSG.