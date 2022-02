PSG : Affaire Hamraoui, mise au point de Presnel Kimpembe

Publié par ALEXIS le 03 février 2022 à 01:06

Presnel Kimpembe, défenseur du PSG, a réagi dans un message sur Instagram, pour battre en brèche les allégations sur lui dans l’affaire Kheira Hamraoui.

PSG : Kimpembe, « tout ce qui a pu être écrit ou dit me concernant est totalement faux »

Le nom de Presnel Kimpembe du PSG a été lié à Kheira Hamraoui sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Cette dernière est au centre d’un scandale au sujet de sa liaison supposé avec Éric Abidal, ex-directeur sportif du FC Barcelone, du temps où la joueuse du Paris Saint-Germain évoluait sous les couleurs du club catalan. Une affaire qui a été révélée au grand jour suite à l’agression subie par Kheira Hamraoui en novembre dernier. Dans sa story Instagram, le défenseur central des Parisiens nié les médisances sur lui.

« Mon nom a été évoqué à tort par des personnes se qualifiant de journalistes », a-t-il martelé, avant de déclarer : « je tiens à affirmer que tout ce qui a pu être écrit ou dit me concernant est totalement faux ». « Conscient du privilège de pouvoir exercer ce métier et des responsabilités d'un sportif de haut niveau, je m'efforce d'être aussi irréprochable que possible, dans ma vie privée comme dans ma vie publique », a-t-il indiqué ensuite.

Presnel Kimpembe critiqué pour avoir fui la séance de tirs au but

Presnel Kimpembe ne précise certes pas les accusations, dont il se plaint, mais il est fort probable, comme nous l’avons indiqué, qu’il fait allusion à la grosse polémique sur des enregistrements audios sur l’affaire Kheira Hamraoui. Mais aussi sur les critiques à son encontre après l’élimination du PSG en coupe de France par l’OGC Nice aux tirs au but. Une séance de tirs au but à laquelle le capitaine du club de la capitale n’a pas participé, contrairement au jeune Xavi Simons (18 ans), auteur du 7e tir parisien raté.