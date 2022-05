OM Mercato : Un fiasco en attaque se profile déjà pour Marseille

Publié par Timothée Jean le 17 mai 2022 à 23:34

OM Mercato : En quête de renforts cet été, l’Olympique de Marseille pourrait voir l’une de ses cibles offensives prendre une autre destination.

OM Mercato : Un attaquant de Ligue 1 s’éloigne de Marseille

Alors que le mercato estival ouvre officiellement ses portes le 10 juin prochain, l’Olympique de Marseille travaille déjà sur son prochain recrutement. Le président Pablo Longoria a pris les choses en main et voudrait attirer un nouvel attaquant cet été. D’autant plus qu’Arkadiusz Milik n’est pas certain de rester à l’ OM. Prêté par Naples, l’attaquant polonais entretient des relations tendues avec Jorge Sampaoli, ce qui le rapproche un peu plus vers la porte de sortie. Plusieurs clubs étrangers s’activent aussi en coulisse pour arracher sa signature.

Conscients de cette situation, les dirigeants marseillais travaillent alors sur sa succession. Plusieurs pistes sont étudiées en interne et l’une d’entre elles mènerait à Martin Satriano, la sensation du Stade Brestois. L’attaquant uruguayen, prêté par l’Inter Milan, a réalisé de belles performances en Ligue 1. Ce qui suscite l’intérêt de l’ OM. Le club phocéen est même considéré comme le grand favori pour s’offrir les services de Martin Satriano cet été. Sauf que l’Olympique de Marseille risque de subir une grosse désillusion dans ce dossier.

L’Inter Milan prêt à fermer la porte pour Martin Satriano

Le journaliste spécialisé dans les transferts Ignazio Genuardi explique en effet que Martin Satriano est loin de rejoindre l’Olympique de Marseille. L’attaquant uruguayen se dirigerait de nouveau vers l’Italien. La source explique que la direction de l’Inter Milan envisagerait de conserver le joueur de 21 ans la saison prochaine. Néanmoins, les dirigeants lombards n’excluraient pas l’idée de le prêter à nouveau cet été afin de poursuivre sa progression sous d’autres cieux.

Ainsi, l’Olympique de Marseille n’a pas encore perdu ses chances dans ce sulfureux dossier. Toutefois, l’ OM n’est pas le seul courtisan de Martin Satriano. Le Stade Brestois compte recourir à un nouveau prêt de l’Argentin la saison prochaine, tandis que d’autres clubs étrangers s’activent pour arracher sa signature.