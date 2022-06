Stade Brestois Mercato : Une mauvaise nouvelle tombe pour le SB29

Publié par ALEXIS le 09 juin 2022 à 17:18

Stade Brestois Mercato : Le mercato estival devrait être animé au SB29. Quant au dossier de la recrue hivernale, Youcef Belaïli, il semble déjà bouclé.

Stade Brestois Mercato : Agoumé, Satriano et Pierre-Gabriel sont repartis

Promu en Ligue 1 en 2019, le Stade Brestois a bouclé la saison 20221-2022 à la 11e place du championnat. Son meilleur classement dans l’élite, lors des trente dernières années. Pour sa 4e année consécutive depuis son retour en L1, le club breton devrait rester fidèle à sa politique sportive, qui consiste à faire un marché modeste, en se concentrant sur de jolis coups à moindre coût. L’Équipe croit savoir que le SB29 attend de nouveaux joueurs, car le club va perdre quatre de ses joueurs importants. Arrivés sous la forme d’un prêt, le milieu défensif Lucien Agoumé et l’avant-centre Martin Satriano retournent à l'Inter Milan.

« Il y a la volonté de les conserver, mais on ne décide pas […]. On n'a pas la main », a regretté Grégory Lorenzi, le directeur sportif du club basé au stade Francis Le Blé. Après deux saisons passées à Brest en prêt, Ronaël Pierre-Gabriel est reparti à Mayence où il est sous contrat jusqu’en juin 2024. Le coût du défenseur latéral droit, évalué à 5 M€ par Transfermarkt, est clairement un obstacle pour le SB29, qui vise plutôt des investissements à moins de 5 M€.

Stade Brestois Mercato : Youcef Belaïli va quitter le SB29

Le quatrième joueur clé que le Stade Brestois pourrait perdre est Youcef Belaïli (3 buts, 2 passes décisives en 13 matches disputés). Recrue hivernale du club breton, il avait signé pour six mois en janvier, jusqu’au 30 juin 2022. Son contrat est certes accompagné d’une option de prolongation de 3 ans, mais l’ailier gauche ne serait pas enclin à poursuivre l’aventure à Brest. Si l’on se fie à l’information du quotidien sportif, « la probabilité de le voir encore dans le Finistère semble faible. L’international algérien (37 sélections, 7 buts) faisait de Brest un tremplin et il n'a jamais vraiment caché qu'à 30 ans il souhaitait mieux, dans tous les sens du terme », a annoncé la source.

SB29 Mercato : Der Zakarian attend 7 à 8 nouveaux joueurs

Selon la source, « ces incertitudes poussent le Stade Brestois à vouloir densifier son effectif, avec sept, huit arrivées ». Et « c'est dans sa colonne vertébrale que l'équipe sera d'abord renforcée », précise-t-elle. Plus concrètement, Michel Der Zakarian attend un gardien de but. Devenu la doublure de Marco Bizot (31 ans), Gautier Larsonneur (25 ans) a des envies d’ailleurs et il ne serait pas retenu. L’équipe bretonne a aussi besoin d’un défenseur central, vu que Denys Bain (29 ans, en fin de contrat). Avec les départs Paul Lasne (fin de contrat) et Lucien Agoumé, Der Zakarian doit aussi renforcer son entrejeu.

Un attaquant de pointe devrait également débarquer au Stade Brestois pour prendre la place de Satriano, mais aussi parce que Franck Honorat (10 buts et 3 passes décisives la saison dernière) est sollicité et pourrait être transféré, en cas d’offre importante, autour de 15 M€. En tout cas, Grégory Lorenzi a déjà prévenu les prétendants du joueur décisif : « Je ne ferai aucun cadeau. » Notons que le SB29 a recruté Mathias Pereira Lage (milieu droit). Il est arrivé libre de l'Angers SCO.