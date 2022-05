PSG Mercato : 18M€, Dembélé proche d’un contrat gigantesque !

Publié par JEAN-LUC D le 18 mai 2022 à 05:04

PSG Mercato : En fin de contrat au Barça, Ousmane Dembélé est annoncé au Paris SG. Mais l’attaquant français pourrait finalement poser ses valises ailleurs.

PSG Mercato : Ousmane Dembélé vers la Bundesliga ?

Et si Ousmane Dembélé snobait finalement le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone pour rejoindre un autre cador européen ? Ce mardi, le quotidien L’Équipe révèle en effet que le Bayern Munich penserait à l’international français pour remplacer Serge Gnabry. Sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ailier allemand de 26 ans a refusé une proposition de prolongation de son club et va donc être placé sur le marché cet été. Pour convaincre Dembélé de venir le remplacer au sein de l’effectif de Julian Nagelsmann, le club bavarois serait prêt à lui faire signer un contrat de quatre ans avec à la clé un salaire d’environ 18 millions d’euros par saison.

Soit environ le même revenu que Kingsley Coman et Leroy Sané. La proposition du Bayern ferait logiquement réfléchir le natif de Vernon puisqu’elle serait nettement supérieure à celle du Barça, mais également au-dessus de ce que le Paris SG serait prêt à lui payer. Mais les négociations se poursuivent toujours dans ce dossier.

PSG Mercato : le président du Barça fait un nouveau point pour Dembélé

RMC Sport confirme ce mardi que l’intérêt du Paris Saint-Germain pour Ousmane Dembélé est toujours d’actualité. Les dirigeants parisiens viseraient l’ancien milieu de terrain offensif du Stade Rennais pour succéder à Kylian Mbappé si ce dernier choisissait finalement de rejoindre le Real Madrid. Au micro de Catalunya Radio, Joan Laporta a fait un nouveau point sur le dossier Dembélé. Le président du FC Barcelone ne démord pas et attend patiemment la réponse de son numéro 11 suite à son offre de prolongation.

« Il veut rester, mais il est tenté par d’autres options qui lui offrent de meilleures conditions. Notre offre est présente depuis un moment et ils nous ont demandé du temps jusqu’à la fin de la saison. Nous voulions une réponse plus tôt, mais nous ne pouvons pas forcer Ousmane, car il arrive au terme de son contrat (…) J’espère qu’il va rester. Sinon, nous renforcerons cette position », a déclaré Laporta.

Affaire à suivre donc…