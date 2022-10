OL : Un ancien cadre regrette la fin de son histoire à Lyon

Un ancien cadre de l' OL est revenu sur la fin de son aventure avec Lyon. Un divorce dans la douleur qui l'a beaucoup marqué.

Léo Dubois a quitté l' OL cet été pour rejoindre Galatasaray. Un départ qui s'est un peu fait sous la contrainte, puisqu'une partie des supporters de l'Olympique Lyonnais ont pris le latéral droit en grippe à l'issue de la saison dernière. Dans les colonnes de L'Équipe, l'international français revient sur un traitement qu'il qualifie d'injuste.

"J'avais besoin de ce changement. Galatasaray et Istanbul sont une découverte à tous les niveaux. Il me fallait cette remise en cause. J'arrivais au bout d'un cycle avec l'OL. J'ai été pris pour responsable d'une situation par une partie des supporters. Il y a eu des épisodes parfois injustes car j'ai toujours tout donné, mais j'ai ma part de responsabilité aussi. Je n'avais pas été forcément très performant les derniers mois. Mais j'ai toujours été ambitieux, loyal et impliqué."