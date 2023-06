Alors qu'Hamari Traoré vient de s'engager à la Real Sociedad, le Stade Rennais vise un ancien joueur de l'OL pour le remplacer.

Mercato Stade Rennais : Hamari Traoré en Espagne ce vendredi

Annoncé proche de la Real Sociedad depuis quelques heures, Hamari Traoré va bel et bien quitter le Stade Rennais, après six années passées en Bretagne. Comme l'affirme France Bleu, le latéral malien était en Espagne ce vendredi après-midi pour passer la traditionnelle visite médicale avec son nouveau club. Le Stade Rennais a officialisé la nouvelle en fin d'après-midi pour mettre définitivement un terme à la belle histoire entre Hamari Traoré et le SRFC.

Désormais, Rennes va devoir travailler pour trouver un latéral droit aussi expérimenté qu'Hamari Traoré. Car si Lorenz Assignon est un candidat potentiel à ce poste la saison prochaine, il reste certainement encore trop jeune pour répondre aux attentes du club, notamment en Ligue Europa. De ce fait, une piste plus expérimentée serait d'ores et déjà à l'étude, et concernerait un ancien latéral droit de l'OL.

Léo Dubois sur les tablettes du SRFC pour remplacer Hamari Traoré

Toujours selon les informations révélées par France Bleu ce vendredi, le board rennais aurait coché le nom de Léo Dubois pour remplacer Hamari Traoré au poste de latéral droit. Longtemps titulaire à l'OL, le défenseur français a vécu une fin d'aventure difficile dans le Rhône, et a pris la direction de Galatasaray le 21 juillet 2022.

Depuis son arrivée en Turquie, Léo Dubois n'a pas vraiment réussi à se relancer puisqu'il n'a disputé que 15 matches toutes compétitions confondues pour un but inscrit et deux passes décisives délivrées. Le Stade Rennais pourrait donc être une belle occasion pour le joueur de 28 ans de retrouver son véritable niveau, dans un championnat qu'il connaît parfaitement bien. Il vaut actuellement 5,5 millions d'euros sur Transfermarkt.