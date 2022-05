LOSC Mercato : Une star en attaque pourrait rempiler à Lille

Publié par ALEXIS le 18 mai 2022 à 14:10

LOSC Mercato : Très courtisé, notamment par deux clubs anglais, Jonathan David pourrait finalement rester à Lille OSC la saison prochaine.

LOSC Mercato : David, parti pour rester à Lille OSC ?

Courtisé depuis l’été dernier, après le titre de champion du LOSC, Jonathan David avait été retenu par club pour disputer la Ligue des Champions. Cependant, ses courtisans semblent toujours d'attaque pour le récupérer. Arsenal est toujours intéressé et est sur les rangs pour négocier son transfert. Aux yeux de Mikel Arteta, l’attaquant de 22 ans a le profil idéal pour remplacer Alexandre Lacazette, en fin de contrat et annoncé proche de Lyon. Newcastle United et ses milliardaires saoudiens se sont également positionnés pendant le mercato hivernal pour le recruter, mais Olivier Létang avait repoussé le départ de Jonathan David. Évalué à 50 millions d'euros sur le marché, ce dernier devrait rapporter un gros chèque au LOSC cet été.

Cependant, il est probable que l’attaquant décide finalement de rester à Lille pour une 3e saison consécutive. C’est en tout cas la tendance annoncée par L’Équipe, ce mercredi. D’après les indiscrétions du quotidien sportif, « un départ » de Jonathan David cet été « n’est plus aussi certain ». Sans apporter plus de précisions sur cette tendance, le média rappelle la place importante du joueur canadien dans le projet lillois, qui tend cet été à être considérablement amélioré.

LOSC : Jonathan David toujours décisif

Contrairement à la saison dernière qu’il a survolée avec le LOSC, champion de France, Jonathan David a connu un exercice 2021-2022 plutôt convaincant. Ses performances contrastent drastiquement avec les résultats de l’équipe de Jocelyn Gourvennec, qui n’a pas été capable de défendre son titre ni même ses places européennes. Avec19 buts, dont 15 en L1, l’avant-centre de Lille OSC a amélioré ses statistiques sur le plan individuel par rapport à la saison dernière (13 buts et 5 passes décisives en 48 matchs joués). Le N°9 du club nordiste a même la possibilité d’améliorer ces chiffres, lors du dernier match de la saison contre le Stade Rennais, samedi (21h), à Pierre-Mauroy. Il est dans une bonne dynamique après son doublé contre l’OGC Nice (3-1), il y a 4 jours, lui qui n'avait plus marqué depuis le 6 mars 2021.