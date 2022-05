FC Nantes Mercato : Une grande décision est tombée au FCN

Publié par ALEXIS le 18 mai 2022 à 22:40

FC Nantes Mercato : Après ses déclarations floues sur son avenir, Kombouaré aurait finalement décidé de rester au FCN, jusqu'à la fin de son contrat.

Antoine Kombouaré sera encore l’entraîneur du FC Nantes la saison prochaine. Vainqueur de la Coupe de France et qualifié directement pour la Ligue Europa, le technicien kanak a pris la décision de conduire les Canaris en coupe d’Europe lors de l’exercice 2022-2023. L’information sur la décision du coach du FCN vient de L’Équipe. « Après une rencontre avec son président Waldemar Kita, lundi, Antoine Kombouaré a décidé de rester dans son club la saison prochaine. Afin, notamment, de participer à l'aventure européenne », a appris le quotidien sportif. Pour rappel, les Canaris sont 9es cette saison, avant la dernière journée du championnat. Nommé en février 2021, Kombouaré avait réussi à sauver les Jaune et Vert de la relégation en Ligue 2, en passant par les barrages contre Toulouse FC, la saison dernière.

Kita s'était préparé à une éventuelle démission du technicien kanak

Après le trophée de la coupe nationale, remporté aux dépens de l’OCG Nice, l'entraîneur du FC Nantes avait laissé planer le doute sur son avenir. Il avait dénoncé des relations parfois compliquées avec le président du club de la Cité des Ducs. Il avait fait savoir qu’il « ne s'entend pas toujours avec son président ». « La relation de tous les jours avec le président, ce n'est pas facile, parfois il y a des gueulantes qu'on pousse et puis même des silences », avait-il lâché. Invité sur RMC Sport, Waldemar Kita s’était montré prudent sur la question de l’avenir d’Antoine Kombouaré. « Il faut attendre un petit peu, pour voir s’il y a démission ou pas démission. On verra après », avait-il indiqué. Finalement, le coach de 58 ans n’a pas démissionné et ira au bout de son contrat jusqu’au 30 juin 2023, si l’on en croit la source.