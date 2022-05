PSG Mercato : Cette énorme sortie glaciale de Marco Verratti

Publié par Ange A. le 19 mai 2022 à 07:20

PSG Mercato : Cadre de l’effectif du Paris Saint-Germain, Marco Verratti a quelque peu jeté un froid sur son avenir dans la capitale.

PSG Mercato : La petite bombe de Marco Verratti sur son futur

Au vu de sa nouvelle saison décevante, le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un nouvel été agité. Le club de la capitale se contentera de son dixième titre de champion de France cette saison. Si de grosses arrivées sont de nouveau annoncées, Leonardo devra également s’atteler à dégraisser. Plusieurs ventes sont notamment attendues pour réduire l’imposante masse salariale du champion de France.

Il sera également question pour le directeur sportif du PSG de discuter de l’avenir de certains éléments. C’est dans ce sens que Marco Verratti révèle que des discussions sont en cours avec le club francilien. Le contrat du milieu de terrain italien expire en 2024. Interrogé par le journal Le Parisien, l’international transalpin a quelque peu jeté le froid sur son avenir.

Verratti évoque un départ de Paris !

S’il n’exclut pas une prolongation au Paris Saint-Germain, le milieu âgé de 29 ans évoque également un possible départ. « Actuellement on négocie avec le club. Enfin, moi je n’ai même pas envie de discuter, ce sont les dirigeants qui prennent la décision, ils savent ce qu’ils veulent faire avec moi. Si un jour ils me disent qu’on ne prolonge plus, alors je vivrai peut-être une autre expérience. Mais je reviendrai ici, au stade comme spectateur, ça c’est sûr ! Le PSG restera toujours dans mon cœur. Je reviendrai vivre à Paris, c’est ma ville de cœur. Il n’y aura jamais de problème, c’est le club qui décidera si je dois prolonger ou pas », a indiqué Marco Verratti au journal régional.

Recruté en 2012 en provenance de Pescara, l’Italien avait rempilé avec le PSG en 2019 jusqu’en 2024. Il totalise jusqu’ici 377 matchs avec Paris pour 11 buts et 60 passes décisives.