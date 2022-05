PSG Mercato : Zinedine Zidane arrive, coup de tonnerre au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 19 mai 2022 à 09:10

PSG Mercato : Alors que Mauricio Pochettino devrait céder son poste cet été, le Paris SG préparerait en coulisses une grosse surprise avec Zinedine Zidane.

PSG Mercato : Deschamps pousse Zidane vers le Paris SG

Le Paris Saint-Germain pourrait réaliser le mercato le plus abouti de la dernière décennie cet été. Le club de la capitale pourrait en effet parvenir à conserver son joyau français Kylian Mbappé et attirer également le très convoité Zinedine Zidane. Le média espagnol Ok Diario explique notamment que la voie serait désormais dégagée pour les Parisiens avec l’ancien entraîneur du Real Madrid.

Alors qu’il faisait de l’équipe de France sa priorité, Zizou serait barré dans son ambition par un Didier Deschamps qui n’aurait aucunement l’intention de rendre son tablier de si tôt. Nommé depuis juillet 2012, le sélectionneur des Bleus se verrait encore poursuivre au moins jusqu’à l’Euro 2024. Obligeant ainsi Zidane à revoir ses plans et à reconsidérer l’offre du Qatar pour succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain. Et un journaliste espagnol en est totalement convaincu.

PSG Mercato : Zidane sera le prochain entraîneur du Paris SG

Alors que le média argentin TyC Sports révèle que l'actuel entraîneur de River Plate, Marcelo Gallardo, serait attendu à Paris la semaine prochaine pour rencontrer Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, le journaliste Eduardo Inda assure que Zinedine Zidane sera le prochain coach du Paris SG. Malgré l’intérêt de son ancien club, la Juventus Turin, pour remplacer Massimiliano Allegri, le technicien marseillais aurait accepté le challenge parisien.

« Zidane sera le prochain entraîneur du PSG. Mais un de ses anciens clubs où il était heureux sur le plan footballistique tente de le faire revenir. Je parle de la Juventus, qui lui met la pression. Allegri a deux pieds en dehors du club et ils ont besoin d’un entraîneur pour la saison prochaine. Mais j’insiste sur le fait qu’il sera le prochain entraîneur du PSG », assure le patron d'OK Diario sur le plateau de la célèbre émission El Chiringuito.

La révolution annoncée au PSG pourrait être tout simplement démentielle avec un coach nommé Zidane et une attaque constituée de Messi, Neymar et Mbappé.