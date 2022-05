OL Mercato : Peter Bosz reçoit un important soutien en interne

Publié par Ange A. le 20 mai 2022 à 02:26

OL Mercato : Claudio Caçapa tranche pour Peter Bosz

L’Olympique Lyonnais va terminer la saison ce samedi sur la pelouse de Clermont. Huitième au classement, l’ OL ne disputera aucune Coupe d’Europe la saison prochaine. Arrivé l’été dernier, Peter Bosz avait lui-même reconnu que sa saison était un véritable « échec ». Les Gones ont été disqualifiés dès les 32es de finale de la Coupe de France. La bande à Léo Dubois a été éliminée en quarts de finale de la Ligue Europa. Au vu de ce tableau loin d’être reluisant, l’avenir de Peter Bosz reste menacé malgré les assurances de Jean-Michel Aulas. Adjoint du Néerlandais, Claudio Caçapa s’est prononcé en faveur du maintien de son collaborateur.

Peter Bosz en sursis à Lyon

« J’ai envie que Peter reste, c'est quelqu’un de bien, qui parle football, et j’aime beaucoup travailler avec lui, car il te donne de la place, il t’écoute, et il a encore beaucoup à faire. Il a fait une saison, il connaît les joueurs, le club, et il faut lui donner la chance de continuer, et de changer des choses car on en aura besoin, c’est sûr », a révélé le technicien brésilien en conférence de presse. Lequel se projette déjà sur le prochain exercice. « Il faut prendre conscience de la saison qu’on vient de faire. À nous de changer tout ça, le club, les joueurs, les supporters, il faudra faire le maximum pour cela la saison prochaine », a poursuivi Claudio Caçapa.

Recruté l’été dernier, le contrat de Peter Bosz expire en 2023. Malgré les assurances de Jean-Michel Aulas concernant l’avenir du Néerlandais, celui-ci pourrait prendre la porte. Son départ de Lyon reste d’autant plausible que de nouveaux actionnaires sont attendus. Un facteur qui pourrait conduire au limogeage de Bosz cet été. La question de son avenir à l’Olympique Lyonnais sera définitivement réglée une fois que des changements seront apportés au niveau du staff de JMA.