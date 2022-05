Tottenham Mercato : les Spurs veulent un international français !

Publié par Dylan le 20 mai 2022 à 10:21

Tottenham Mercato : En bonne position pour retrouver la Ligue des Champions, les Spurs espèrent renforcer leur défense centrale avec un Français.

Tottenham Mercato : Clément Lenglet proche de la Premier League

Les Spurs sont en passe de retrouver la Ligue des Champions. Quatrièmes de Premier League avec 68 points, les hommes d'Antonio Conte ont doublé Arsenal sur le fil et se trouvent en bonne position avant la dernière journée de championnat. En vue du prochain mercato estival, qui arrive rapidement (10 juin), Tottenham a déjà coché le nom de plusieurs joueurs pour se renforcer.

Le club londonien fait déjà les yeux doux au buteur du Stade Rennais Martin Terrier, et se penche désormais sur le cas d'un défenseur également français, Clément Lenglet. Le joueur du Barça n'a disputé que 20 matchs cette saison (contre 33 la saison dernière), notamment en raison d'une blessure en février qui l'a écarté des terrains pendant plus d'un mois. Désormais en sérieuse concurrence avec Eric Garcia et Ronald Araujo, Clément Lenglet pourrait avoir l'envie de relever un nouveau challenge après le FC Barcelone, où il joue depuis l'été 2018.

Un prêt envisagé pour Clément Lenglet

Selon les informations du quotidien espagnol Diario Sport, l'entraîneur des Spurs, Antonio Conte, serait intéressé à l'idée de recruter Clément Lenglet. Tottenham aimerait profiter du fait que Xavi, le technicien catalan, ne compte pas l'international français dans ses plans la saison prochaine. L'ancien joueur de l'ASNL aimerait également être davantage titularisé pour taper dans l'œil de Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, en vue de la Coupe du Monde au Qatar.

Mais selon Diario Sport, un prêt serait plus envisageable qu'un transfert sec. Le salaire élevé du joueur (3,24 millions d'euros annuels selon les chiffres du média Sportune) refroidirait nettement les Spurs, qui pourraient néanmoins prendre en charge une partie de celui-ci. Tottenham n'est en tout cas pas le seul sur les rangs du défenseur central, puisque Chelsea viserait également le Catalan.