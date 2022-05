LOSC Mercato : Un attaquant va débarquer à Lille !

Publié par ALEXIS le 20 mai 2022 à 19:26

LOSC Mercato : Prêté au CSKA Moscou, Yusuf Yazici va revenir à Lille. Le club russe ne l’a pas conservé malgré un prêt plus que convaincant cet hiver.

LOSC Mercato : Le CSKA Moscou ne conserve pas Yusuf Yazici

En difficulté au LOSC lors de la première partie de la saison 2021-2022, Yusuf Yazici a été prêté au CSKA Moscou pour six mois, pendant le mercato d’hiver. Mais son contrat était accompagné d’une option d’achat. Auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 10 matchs disputés dans le championnat russe (Premier Liga), le milieu offensif prêté par Lille OSC a été impressionnant, retrouvant tout son sens du but durant la deuxième partie de saison. Toutefois, le CSKA a décidé de ne pas lever l’option d’achat assortie à son prêt, selon le journaliste Ignazio Genuardi. La décision de l’UEFA, interdisant les clubs russes de participer aux compétitions européennes, y est certainement pour beaucoup.

Le Turc a la cote dans trois grands championnats

Mais Yusuf Yazici (25 ans) ne devrait pas s'éterniser au LOSC où son contrat est toujours valide jusqu’en juin 2024. D’après le confrère, il est très sollicité en ce moment dans les championnats allemand, anglais et italien. Il a même des touches en Russie où d’autres écuries sont séduites par ses performances avec le club moscovite en une demi-saison. Indésirable à Lille et mis sur le marché, l'international turc (39 sélections) pourrait rapporter un gros chèque au club nordiste. Sa valeur marchande est estimée à 15 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, alors que le LOSC l'avait recruté à Trabzonspor à 17,5 millions d'euros en aout 2019.

Outre Yusuf Yazici, certains joueurs du club nordiste, très courtisés, pourraient être transférés cet été. Parmi ces départs probables lors du mercato, figurent notamment Sven Botman (défenseur central), Jonathan David (avant-centre), Renato Sanches (milieu de terrain) ou encore Amadou Onana (milieu défensif).