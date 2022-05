Stade Rennais Mercato : Le SRFC tient déjà le successeur de Terrier

Publié par JEAN-LUC D le 20 mai 2022 à 13:26

Stade Rennais Mercato : À la lutte pour une place européenne, le SRFC prépare déjà le prochain mercato estival, notamment en cas de départ de Martin Terrier.

Stade Rennais Mercato : Martin Terrier vers la Premier League ?

Débarqué en juillet 2020 en provenance de l’Olympique Lyonnais contre un chèque de 12 millions d’euros, Martin Terrier ne devrait pas s'éterniser au Stade Rennais. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2025, l’attaquant de 25 ans aurait la cote en Angleterre. En effet, Foot Mercato a récemment dévoilé que le joueur formé au LOSC plaît beaucoup du côté de Tottenham. Antonio Conte, l’entraîneur des Spurs apprécierait particulièrement le profil du buteur français.

Toujours selon la même source, le protégé de Bruno Genesio aurait même déjà reçu une offre de la part du club londonien. Auteur de 21 buts et 4 passes décisives en 36 matches de Ligue 1, Martin Terrier pourrait ains faire le grand saut et rejoindre la Premier League la saison prochaine. Conscient du probable départ de son meilleur buteur, le SRFC travaillerait déjà sur sa succession. Si ses dirigeants ont les yeux tournés vers le marché des transferts, le directeur sportif, Florian Maurice, aurait lui trouvé la perle rare en interne.

Stade Rennais Mercato : un jeune attaquant de retour au SRFC

Prêté cet hiver en Ligue 2, Matthis Abline s’est rapidement mis en valeur au Havre AC sous les ordres de Paul Le Guen. Avec 6 buts et 3 passes décisives en 16 rencontres, l’avant-centre de 19 ans a convaincu son entraîneur Bruno Genesio qui a ouvertement avoué qu’il aura sa chance la saison prochaine au Stade Rennais.

« Il est hyper content. Au départ, il avait un peu hésité à partir et là, il s’est épanoui, il a marqué des buts, il a montré à tout le monde ce dont il était capable à un niveau supérieur à l’équipe réserve ici. Pour nous, c’est important, ça nous a permis de l’évaluer à un bon niveau et de pouvoir se dire que c’est un joueur sur lequel on va pouvoir compter l’année prochaine », a déclaré le technicien breton en conférence de presse. Lié au SRFC jusqu’en juin 2025, Matthis Abline devrait donc faire son retour dans son club formateur afin de remplacer éventuellement Martin Terrier.