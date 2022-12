FC Barcelone Mercato : Coup de froid pour Moukoko au Barça ?

Publié par Jules le 15 décembre 2022 à 04:25

Le FC Barcelone veut se renforcer à moindres frais pour l'été prochain et piste notamment les joueurs libres, dont Youssoufa Moukoko, de Dortmund.

Le dossier menant à Youssoufa Moukoko est l'un des plus sérieux pour le FC Barcelone ces dernières semaines. En effet, le jeune attaquant du Borussia Dortmund arrivera en fin de contrat en juin prochain, ce qui suscite l'intérêt du Barça qui veut se renforcer sans pour autant mettre des millions sur le marché des transferts. En plus de N'Golo Kanté, qui sera lui aussi libre de tout contrat en fin de saison, les Catalans s'intéressent donc à l'attaquant de 18 ans qui a participé à la Coupe du monde avec l'Allemagne cet hiver.

Alors que le dossier semblait en bonne voie pour le jeune espoir du Borussia Dortmund, le FC Barcelone pourrait bien être dépassé dans ce dossier. Outre la concurrence de nombreux clubs européens pour l'Allemand de 18 ans, son propre club, le BVB, n'aurait pas pour autant dit son dernier mot et conserve l'espoir de prolonger sa pépite pour les saisons à venir.

FC Barcelone Mercato : Dortmund veut toujours prolonger Youssoufa Moukoko

À en croire les informations de Fabrizio Romano, le Borussia Dortmund n'aurait pas dit son dernier mot dans le dossier Youssoufa Moukoko. Alors que l'intérêt de nombreux clubs, dont le FC Barcelone, se fait de plus en plus pressant, les Borussen ont une dernière carte dans leur manche. En effet, le coach actuel du BVB, Edin Terzić, a de très bons rapports avec l'attaquant allemand et pousserait pour la prolongation du jeune talent.

Rien ne serait donc fait pour le FC Barcelone dans ce dossier puisque le club actuel de Youssoufa Moukoko ne semble pas vouloir le lâcher, en tout cas pas gratuitement. Le Barça devra donc se montrer très solide dans les négociations avec l'attaquant de la Mannschaft pour espérer le récupérer gratuitement l'été prochain.