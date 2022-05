OM Mercato : Après Fofana, Marseille sur un autre crack du RC Lens

Publié par Timothée Jean le 20 mai 2022 à 16:26

OM Mercato : En plus de Seko Fofana, la direction de l’Olympique de Marseille envisage de frapper un autre gros coup du RC Lens.

OM Mercato : Marseille veut faire ses courses au RC Lens

C’est un secret de polichinelle, l’Olympique de Marseille traverse une situation difficile sur le plan financier. Surveillé de près par la DNCG, l’ OM devra réaliser quelques ventes cet été afin de soulager ses finances, avant d’attirer de nouvelles recrues. Pourtant, les dernières pistes explorées en interne sont plutôt alléchantes, à l’image de Valentin Castellanos du New York City ou encore de Seko Fofana du RC Lens.

L’infatigable milieu de terrain ivoirien a réalisé une saison pleine chez les Sang et Or avec 40 rencontres disputées, toutes compétitions confondues. Ses performances ont logiquement attiré l’attention de plusieurs clubs européens, dont l’Olympique de Marseille mais aussi Lyon et le PSG. Selon les informations de Fichajes, l’ OM aurait déjà approché l’entourage de Seko Fofana en vue d’un éventuel transfert. Sauf que le RC Lens n'entend surtout pas brader son milieu de terrain pour moins de 20 millions d’euros. Ses exigences financières freinent pour le moment les différents clubs intéressés. Néanmoins, Seko Fofana ne serait pas le seul Lensois suivi de près par l’ OM.

Jonathan Clauss pour remplacer Pol Lirola à Marseille ?

Le Quotidien du Sport révèle en effet que les pensionnaires du stade Vélodrome étudient en parallèle la piste menant à Jonathan Clauss. Annoncé un temps dans le viseur du PSG ou encore de l'OGC Nice, l’arrière droit sort d’une excellente saison au RC Lens, comptabilisant 5 bus et 11 passes décisives en 39 apparitions. De belles statistiques pour le défenseur de 29 ans, récemment convoqué en Équipe de France par Didier Deschamps. Ses performances remarquables pourraient aussi lui ouvrir les portes d’une nouvelle destination, avec l’intérêt pressant de l' OM.

La source explique que le club phocéen aimerait s’attacher les services de Jonathan Clauss cet été en vue de concurrencer ou remplacer Pol Lirola la saison prochaine. Et une qualification de l’ OM pour la prochaine Ligue des Champions pourrait grandement peser dans ce dossier. Mais à l’image de Seko Fofana, la piste Clauss s’annonce très compliquée pour les Phocéens. Le RC Lens n’a pas vraiment l’intention de perdre ses deux joueurs clés lors du prochain mercato. Si la direction de l’ OM souhaite réellement faire ses achats à Lens, elle devra en amont boucler plusieurs ventes importantes sans quoi, aucune folie financière ne sera permise.