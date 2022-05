OM : Gros souci pour Marseille avant le choc contre Strasbourg

Publié par Timothée Jean le 20 mai 2022 à 22:26

L’ OM vient de dévoiler son groupe pour le choc décisif contre Strasbourg. Le coach Jorge Sampaoli devra faire face à un gros souci en attaque.

OM-Strasbourg : Coup dur dernière minute pour Jorge Sampaoli

C’est le choc tant attendu de cette 38e et dernière journée du championnat. Samedi soir, à partir de 21 heures, l’Olympique de Marseille accueille le RC Strasbourg pour un match capital dans la course à la Ligue des Champions. L’ OM, relégué à la troisième place de Ligue 1, doit absolument s’imposer à domicile face au RCSA et espérer dans le même temps un faux-pas de l’AS Monaco à Lens, en vue de se qualifier directement pour la plus prestigieuse des coupes européennes.

Mais cette mission ne sera pas chose aisée. Car le RC Strasbourg (5e) arrivera en terres marseillaises avec un seul objectif en lire de mire : obtenir un résultat positif en vue de se qualifier pour la Ligue Europa Conférence. Autrement dit, cette rencontre au Vélodrome promet d’être spectaculaire. Et pour remporter la victoire lors de cette dernière journée, Jorge Sampaoli aura besoin d’un maximum de joueurs en pleine forme. Mais à quelques heures du match, l’entraîneur marseillais vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Il sera privé de l’un de ses meilleurs attaquants, Bamba Dieng.

Bamba Dieng s’est blessé à l’entraînement

En effet, l’attaquant sénégalais, auteur d’une saison pleine à l’Oympique de Marseille, ne figure pas dans le groupe des 21 joueurs retenus par Jorge Sampaoli pour le rendez-vous du samedi au Vélodrome. L’AFP explique que Bamba Dieng est forfait, car il s’est blessé à l’entraînement à la veille du choc contre le RC Strasbourg.

Son absence est un véritable coup dur pour Jorge Sampaoli, déjà privé de plusieurs joueurs en cette fin de saison. L’entraîneur marseillais devra revoir ses plans face aux Strasbourgeois. Il a par ailleurs convoqué plusieurs jeunes issus du centre de formation du club. MMadi Targhalline, Ben Seghir et Ben Yahia sont présents dans le groupe de l’ OM.

Le groupe de l’OM pour le choc contre le RC Strasbourg

Gardiens : Mandanda, Ngapandouetnbu, Lopez

Défenseurs : Lirola, Kolasinac, Peres, Caleta-Car, Mmadi

Milieux : Kamara, Rongier, Gerson, Guendouzi, Gueye, Targhalline

Attaquants : Bakambu, Milik, Ünder, Harit, Henrique, Ben Seghir, Benyahia