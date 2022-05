OM Mercato : Une destination inattendue pour Bamba Dieng !

Publié par Timothée Jean le 18 mai 2022 à 06:15

OM Mercato : Véritable sensation à Marseille, Bamba Dieng ne manque pas de sollicitations. Un club allemand se positionne déjà pour son transfert.

OM Mercato : Bamba Dieng vers la Bundesliga ?

Il est l’une des belles révélations de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, Bamba Dieng a enchaîné des prestations convaincantes à l’ OM cette saison. Devenu un joueur important du dispositif de Jorge Sampaoli, l’international sénégalais rayonne par ses accélérations, sa qualité technique et sa grande débauche d’énergie sur le terrain. Un tel potentiel attire forcément la convoitise de plusieurs clubs européens.

Lors du dernier mercato hivernal, plusieurs écuries de Premier League sont venues toquer à la porte de l’OM en vue d’un transfert de Bamba Dieng, sans succès. Le récent champion d'Afrique avec le Sénégal a poursuivi sa progression à l'Olympique de Marseille cette saison. Néanmoins, il pourrait changer de club dans les moins à avenir. Le journal allemand Fussball Transfers évoque en effet un intérêt pressant de Fribourg pour Bamba Dieng. Le sixième de Bundesliga scrute régulièrement le championnat français à la recherche de jeunes joueurs à fort potentiel et aurait jeté son dévolu sur le crack marseillais. Le club allemand envisagerait même de passer à l’offensive pour sa signature dès l’ouverture du prochain mercato estival. Mais la direction de Fribourg risque d’être déçue.

Bamba Dieng a déjà tranché pour son avenir à Marseille

Bamba Dieng, qui a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2024 avec l'OM, est heureux d’évoluer sous le maillot phocéen et n’a pas l’intention de changer d’air cet été. Présent à la cérémonie des trophées UNFP et récompensé du plus beau but de la saison, le jeune attaquant a tranché pour la suite de sa carrière, affirmant qu’il sera bel et bien présent à l’ OM la saison prochaine. Un message directement envoyé à ses éventuels prétendants. Reste à savoir si les dirigeants marseillais l’entendent de cette oreille. Confronté à des soucis économiques, le club phocéen devra réaliser quelques ventes cet été afin de renflouer ses caisses qui sont dans le rouge. Une offre conséquente devrait alors peser dans le dossier Bamba Dieng.