ASSE : Le plan de Saint-Étienne contre le FC Nantes dévoilé

Publié par ALEXIS le 20 mai 2022 à 21:26

Romain Hamouma a livré les clés du match crucial de l’ ASSE contre le FC Nantes. Selon lui, l'AS Saint-Étienne doit éviter le scénario du match contre Reims.

ASSE : Les consignes fermes de Romain Hamouma

L’ ASSE (19e) joue sa survie en Ligue 1 contre le FC Nantes, samedi soir (21h), mais n’a plus toutes les cartes en main. Les Verts doivent gagner tout en espérant un faux pas (défaite ou match nul) du FC Metz contre le PSG, afin de finir à la 18e place et se donner ainsi un sursis pour les barrages. Quant aux Canaris, ils sont déjà qualifiés pour la Ligue Europa grâce à la coupe de France remportée aux dépens de l’OGC Nice. Cependant, ils joueront crânement pour finir à la 9e place du championnat, car ils sont sous la menace du LOSC (10e).

A à la suite de Pascal Dupraz, qui a fait un discours magistral avant le match décisif, Romain Hamouma a donné les clés de la rencontre. « Il ne faut pas prendre de but rapidement, car cela complique le match », a-t-il recommandé. Rappelons que l’AS Saint-Étienne avait concédé son premier but contre les Rémois à la 2e minute. « Il faut surtout y aller sans peur. On doit jouer à fond, sans réfléchir pour ne pas avoir de regrets. On doit faire un match complet et combler nos lacunes par de la détermination. Bien défendre, attaquer ensemble. Si on le fait, on est capables d’être plus compétitifs sur la durée », a conseillé le polyvalent attaquant, ensuite.

Qui sont les six joueurs écartés par Dupraz ?

Les joueurs stéphanois ont donc intérêt à être hyper motivés pour ne pas se rater au stade de la Beaujoire. Un stade que certains joueurs de l' ASSE ne verront pas. En effet, Pascal Dupraz a écarté six joueurs qui ne lui ont pas donné satisfaction à l'entrainement et lors des dernières journées. En effet, Timothée Kolodziejczak, Ryad Boudebouz, Yvann Neyou, Saidou Sow, Assane Diousse et Aïmen Moueffek ne figurent pas dans le groupe de 20 joueurs convoqués.

Le groupe de l' ASSE contre le FCN : Green, Bernardoni - Moukoudi, Nadé, G. Silva, Trauco, F. Sacko, Mangala, Maçon - Gourna, Camara, Aouchiche, Youssouf - Thioub, Khazri, Nordin, Bouanga, Hamouma, B. Sako, Crivelli