OM Mercato : L'Atlético proche d’une grosse signature à Marseille

Publié par ALEXIS le 21 mai 2022 à 12:27

OM Mercato : Libre après le dernier match de l’Olympique de Marseille contre le RC Strasbourg, ce samedi, Boubacar Kamara serait proche de signer en Espagne.

OM Mercato : Kamara affole 4 grands championnats

Après 17 années passées à l’ OM, Boubacar Kamara a décidé ne pas prolonger son contrat avec son club formateur. Il s’apprête donc à quitter le cocon familial de l’Olympique de Marseille pour une nouvelle aventure, certainement à l’étranger. Plusieurs clubs ont manifesté leur intérêt pour le joueur de 22 ans. En Angleterre par exemple, Manchester United, Newcastle United, West Ham, Aston Villa et Crystal Palace de Patrick Vieira sont à la lutte pour le recruter, selon The Sun. Le nom du néo-Tricolore (il est sélectionné pour la Ligue des Nations) est aussi associé à Chelsea et Arsenal en Premier League. En Italie, l’AC Milan voit Boubacar Kamara comme le successeur idéal de l'Ivoirien Franck Kessié, attendu au FC Barcelone. L’AS Rome de José Mourinho et le SSC Naples sont aussi sur les rangs. Le N°4 de l’ OM est également sur les tablettes du Borussia Dortmund en Bundesliga.

Boubacar Kamara en approche à l'Atlético Madrid

Libre de signer avec le club de son choix, Boubacar Kamara prend son temps, afin de choisir le meilleur projet sportif. Mais si l’on en croit les informations de La Provence, il serait plutôt proche de l’Atlético Madrid que de tous les autres clubs prestigieux qui le courtisent. Le milieu défensif des Phocéens devrait s’engager avec le club espagnol, dans les prochains jours, d’après le journal régional, sauf retournement de dernières minutes. Notons que la direction de l’ OM a tout tenté pour prolonger le contrat du joueur sorti de son académie, mais sans succès. Boubacar Kamara rejoindrait ainsi deux Tricolores chez les Colchoneros : Antoine Griezman (31 ans) et Thomas Lemar (26 ans).