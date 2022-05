Stade Brestois Mercato : Une grosse signature imminente !

Publié par ALEXIS le 21 mai 2022 à 16:11

Stade Brestois Mercato : Youcef Belaïli et le SB29 parlent de prolongation

Arrivé au SB29 le 31 janvier 2022 pour 6 mois, Youcef Belaïli est en fin de contrat le 30 juin. Cependant, son bail dans le Finistère est assorti d'une option de 3 saisons supplémentaires. Dans des propos confiés au Télégramme, le polyvalent ailier gauche a évoqué son avenir, mais il est resté flou. « Si Dieu le veut, la saison prochaine, je reste en Ligue 1. Est-ce que ce sera à Brest ? Si Dieu le veut », a répondu l’international algérien. Le journal régional croit savoir que ce dernier et le Stade Brestois discutent déjà, en vue d’une prolongation.

En attendant l’issue des négociations, Michel Der Zakarian n’a pas caché son souhait de conserver Youcef Belaïli. « Quand on a des joueurs de talent, on a envie qu’ils restent avec nous. Après on verra, en fonction de l’avancement des discussions. Mais oui, c’est un bon joueur avec des qualités intéressantes », a confié l’entraineur du SB29, à Ouest France. En 11 matchs disputés en Ligue 1, lors de la deuxième moitié de la saison, le N°24 brestois a inscrit 2 buts et délivré autant de passes décisives. Il n’est évident « pas satisfaits » de ses performances, mais espère faire mieux la saison prochain s’il reste en Ligue 1, comme il le souhaite évidemment.

Trois départs déjà actés

Contrairement à Youcef Belaïli, qui peut prolonger son aventure, trois joueurs aussi en fin de contrat ne resteront pas à Brest. Paul Lasne (33 ans) a déjà annoncé son départ à l'issue du championnat. Quant aux deux jeunes joueurs prêtés par l'Inter Milan : Lucien Agoumé (milieu défensif de 20 ans) et Martin Satriano (attaquant de 21 ans), ils retourneront dans leur club d’origine dans un premier temps, avant d’être situés sur leur avenir proche. Le premier est sous contrat avec les Nerazzurri jusqu'en 2025, alors que le bail du deuxième est valide jusqu'en 2027.