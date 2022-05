ASSE : Pascal Dupraz lance déjà le choc pour les barrages

Publié par Ange A. le 22 mai 2022 à 01:22

ASSE : Pascal Dupraz s’est projeté sur les matchs de barrages après le nul de l’AS Saint-Étienne à Nantes. Les Verts terminent 18es.

ASSE : Maintien, les Verts accrochent les barrages à Nantes

Avant-dernier de Ligue 1 Uber Eats avant la dernière journée du championnat, Saint-Étienne conserve ses chances de maintien dans l’élite. Samedi en clôture de la saison, l’ ASSE a arraché le match nul (1-1) sur la pelouse du FC Nantes. Ce résultat propulse les Verts à la 18e place du classement. La soirée avait pourtant mal débuté suite à l’ouverture du score des Nantais par Ludovic Blas sur penalty. Romain Hamouma a sauvé Sainté dans le dernier quart. Un but précieux de l’attaquant stéphanois puisse qu’il envoie le club ligérien en barrages. Il affrontera l’AJ Auxerre, troisième de Ligue 2, pour une palce en Ligue 1 la saison prochaine. Entraîneur de l’AS Saint-Étienne, Pascal Dupraz a déjà lancé les hostilités pour cette doublure confrontation.

L’avertissement de Pascal Dupraz à l’AJ Auxerre

« On est en Ligue 1 et demi. Il nous reste deux matches pour rester en Ligue 1. On était en Ligue 2 avant le match, on l’a été une bonne partie du match. Aujourd’hui on est en Ligue 1 et demi. Auxerre est en Ligue 1 et demi aussi. Il va y avoir deux matches très important. Une équipe montera en Ligue 1, l’autre tombera en Ligue 2 », a indiqué le coach de l’AS Saint-Étienne au micro de Prime Video.

À noter que pour ces barrages, l’ ASSE sera privée d’une partie de son public à Geoffroy-Guichard. Suite aux incidents survenus lors de la réception de Monaco à l’occasion de l’anniversaire des Green Angels, la LFP a prononcé la fermeture de la Tribune Jean Snella du Chaudron pendant trois matchs. Les matchs de barrages se joueront les 26 et 29 mai prochain.