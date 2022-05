OM Mercato : Officiel, Boubacar Kamara s’en va et livre les raisons

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2022 à 16:15

OM Mercato : Plus aucun espoir possible pour l’Olympique de Marseille. Après la victoire face à Strasbourg, Boubacar Kamara a fait ses adieux au Vélodrome.

OM Mercato : Boubacar Kamara annonce son départ de Marseille

Pur produit du centre de formation de l’OM, Boubacar Kamara est arrivé au terme de son aventure sur la Canebière. À 22 ans, le Minot veut faire le grand saut vers l’inconnu en rejoignant un club plus huppé. Libre le 30 juin prochain et malgré toutes les tentatives de Pablo Longoria, le polyvalent milieu de l’Olympique de Marseille a annoncé son départ pour cet été.

« Après de longues réflexions, de nuits où on ne dort pas, où on pèse le pour et le contre, j’ai décidé de ne pas prolonger, de quitter l’OM à l’issue de la saison, c’est la meilleure décision pour la suite de ma carrière », a expliqué le protégé de Jorge Sampaoli dans une interview accordée à Téléfoot ce dimanche. Annoncé un peu partout en Europe, Kamara assure avoir pris sa décision concernant sa prochaine destination.

OM Mercato : Boubacar Kamara veut découvrir un nouveau challenge

Après 169 matches toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, Boubacar Kamara s’apprête à ouvrir une nouvelle page dans sa jeune carrière. Récemment convoqué par Didier Deschamps chez les Bleus, l’international français veut découvrir un autre challenge après six saisons en Ligue 1.

« J’ai envie d’évoluer, de découvrir un nouveau challenge », précise le Marseillais au micro de Téléfoot. Concernant son futur, il indique : « j’ai choisi mon futur club, et vous le saurez bientôt… » Un départ qui va obliger Pablo Longoria et les dirigeants marseillais à recruter un élément du même profil pour équiliber l'équipe de Sampaoli. Selon les dernières rumeurs, Boubacar Kamara devrait s’engager prochainement avec l’Atlético Madrid, club avec lequel il a conclu un accord depuis l’hiver passé.