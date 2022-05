FC Nantes Mercato : Un crack confirme son départ du FCN

Publié par Ange A. le 23 mai 2022 à 04:50

FC Nantes Mercato : Son prêt arrivant à expiration, Willem Geubbels quitte le FCN. Il a à cet effet adressé un message d’adieu.

FC Nantes Mercato : Willem Geubbels acte son départ du FCN

Barragiste la saison dernière, le FC Nantes vient de réaliser une campagne 2021-2022 mémorable. S’il a terminé à la 9e place de Ligue 1, Nantes a remporté la Coupe de France. Les Canaris joueront donc la Ligue Europa la saison prochaine. Une campagne européenne dont ne fera pas partie Willem Geubbels. Prêté avec option par l’AS Monaco, le jeune attaquant ne sera pas conservé par le club de l’Erdre. Dans un message posté sur Twitter, le jeune Monégasque a confirmé son départ du FCN.

« Fin de mon aventure nantaise ! Merci le FCN et l’ASM pour ce prêt. J’ai eu la chance d’intégrer, un club, une équipe, une ville qui m’ont permis de vivre de belles émotions, merci ! Mention très spéciale à nos supporters pour leur gros soutien. Vous méritez la Coupe ! », a écrit l’ailier formé à l’Olympique Lyonnais.

Quel avenir pour Geubbels avec Monaco ?

Alors qu’il quitte le FC Nantes, Willem Geubbels n’est pas certain d’obtenir autant de garanties à l’AS Monaco. Au FCN, il a disputé 26 matchs, dont 6 titularisations, pour trois buts et une passe décisive. Le club de la Principauté porté par son duo de feu Ben Yedder-Volland a réussi à terminer à la 3e place du championnat. Les Rouge et blanc joueront donc les barrages de la Ligue des champions. Quant à Geubbels, il n’est pas certain qu’il entre dans les plans de Philippe Clément, arrivé à Monaco cet hiver.

De même, avec un contrat expirant en 2023, il n’est pas à exclure que le club du Rocher se débarrasse de l’attaquant de retour de Nantes. La direction de l’ASM procède depuis quelques saisons à un important dégraissage de ses effectifs lors du mercato estival. Reste maintenant à savoir si le natif de Villeurbanne sera concerné.