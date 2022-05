LOSC Mercato : Un ancien du SRFC pisté, deux départs actés !

Publié par ALEXIS le 24 mai 2022 à 16:45

LOSC Mercato : Un ancien joueur du SRFC est visé pour remplacer Reinildo. Par ailleurs, Lille a libéré deux autres joueurs, ce mardi.

LOSC Mercato : Faitout Maouassa dans le viseur des Lillois

À la recherche d’un arrière latéral gauche pour renforcer le poste de Reinildo Mandava, transféré à l’Atlético Madrid en janvier dernier, le LOSC serait venu aux nouvelles de Faitout Maouassa, un ancien joueur du Stade Rennais. D’après L’Équipe, le club nordiste « s'est renseigné sur la faisabilité du dossier ». Mais pour l’instant, il est question d’un simple intérêt, car selon la précision du journal sportif, Lille n’a pas transmis d’offre au Club Bruges pour le défenseur franco-congolais. Ce dernier a évolué au SRFC entre 2017 et 2021. Il a été transféré au club belge l’été dernier pour 4 M€. Cependant, il a disputé seulement 7 matches en Jupiler Pro League, toute la saison. En quête de temps de jeu, Faitout Maouassa pourrait être intéressé par un retour en Ligue 1 où le Montpellier HSC est également parmi ses courtisans.

Jérémy Pied et Ivo Grbic libérés par le LOSC

En marge du dossier de l’ex-international espoir tricolore, le LOSC a libéré deux autres joueurs, ce mardi. En fin de contrat le 30 juin, Jérémy Pied (33 ans) n’a pas été prolongé et quitte Lille après 4 saisons. Prêté aux Gones l’été dernier, pour une saison, Ivo Grbic (26 ans), lui, retourne à l’Atlético Madrid, son club d’origine. La direction lilloise a décidé de ne pas lever l’option d’achat assorti au prêt du gardien de but international croate. Ivo Grbic a pris part à 29 matches, toutes compétitions confondues, sous le maillot du LOSC. Avant Jérémy Pied et Ivo Grbic, le club présidé par Olivier Létang a laissé libres Burak Yilmaz (avant-centre de 36 ans) et Xeka (milieu de terrain de 27 ans), lundi.