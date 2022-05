LOSC Mercato : Officiel, Lille acte un départ important en attaque !

Publié par Dylan le 20 mai 2022 à 17:26

LOSC Mercato : Pressenti sur le départ depuis plusieurs semaines, un buteur du LOSC va bien partir cet été. Il l'a annoncé sur son compte Instagram.

LOSC Mercato : Burak Yilmaz annonce son départ

En fin de contrat cet été, le buteur turc Burak Yilmaz (37 ans) va bien quitter le LOSC à l'issue de la saison. Il jouera donc son dernier match demain, face au Stade Rennais dans le cadre de la dernière journée de Ligue 1. Annoncé sur le départ depuis maintenant plusieurs semaines, Burak Yilmaz a éteint tout suspense ce vendredi, officialisant sa fin d'aventure chez les Dogues.

L'international turc a tenu à remercier le LOSC pour ses deux saisons passées dans le Nord. « Demain, c’est mon dernier match à Lille. J’ai passé deux super années, avec deux magnifiques trophées. Merci pour tout, je ne vous oublierai jamais », a déclaré l'avant-centre sur son compte Instagram. Burak Yilmaz a toujours été un cadre de l'effectif lillois depuis son arrivée en provenance de Besiktas. Cette saison, il a été légèrement moins efficace en Ligue 1 par rapport à l'année dernière et le titre de champion de France, où il avait inscrit 16 buts en Ligue 1. Avec 4 buts et 3 passes décisives, il a été loin de son rendement de l'année dernière en Ligue 1.

Sa future destination reste encore inconnue

Malgré son départ officialisé, la future destination de Burak Yilmaz reste encore inconnue ce vendredi. L'avant-centre turc disposerait de plusieurs touches en Major League Soccer (la première division américaine) et en Süper Lig, mais n'a encore rien décidé concernant son avenir. Burak Yilmaz est en tout cas le premier lillois à officialiser son départ mais il pourrait être suivi par d'autres très bientôt.

En effet, Sven Botman et Yusuf Yazici sont très courtisés en vue du mercato estival, qui débutera le 10 juin. Le premier nommé serait pisté par le Milan AC et Manchester United, tandis que le second est actuellement prêté avec option d'achat au CSKA Moscou et devrait rapidement trouver un nouveau point de chute. Malgré tout, une bonne nouvelle pourrait être annoncée du côté de l'attaque lilloise puisque le meilleur buteur actuel du club en Ligue 1, Jonathan David pourrait finalement rempiler chez les Dogues.