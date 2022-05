PSG Mercato : Flash ! Zinedine Zidane attendu à Paris ce weekend

Publié par JEAN-LUC D le 25 mai 2022 à 05:05

PSG Mercato : Après avoir acté la prolongation de Mbappé, le Paris SG va-t-il réussir à convaincre Zinedine Zidane ? Il est attendu dans la capitale.

PSG Mercato : Nasser Al-Khelaïfi va faire une offre à Zinedine Zidane

Malgré les dernières rumeurs plutôt pessimistes, Nasser Al-Khelaïfi n’abandonne pas du tout son rêve de voir Zinedine Zidane sur le banc du Paris Saint-Germain en cas de départ de Mauricio Pochettino. Et ce mardi, Mundo Deportivo a totalement relancé totalement le dossier. En effet, selon les informations recueillies par le quotidien espagnol, l’ancien entraîneur du Real Madrid et le président du PSG ont rendez-vous dans les prochains jours dans la capitale françaiseà venir, avant ou après la finale de la Ligue des champions.

Et le président du PSG devrait proposer un énorme salaire de 25 millions net à Zidane, plus gros salaire du monde pour un coach, afin de conclure sa venue sur le banc parisien. Cette proposition et la prolongation de Kylian Mbappé peuvent-elles vraiment attirer Zidane à Paris ?

PSG Mercato : Zidane au Paris SG, un dossier compliqué pour le Qatar

L’émir du Qatar rêve donc toujours de Zinedine Zidane pour remplacer Mauricio Pochettino dont le départ serait d’ores et déjà acté en interne. Les dirigeants qatariens du Paris SG vont ainsi remettre leur proposition sur la table des négociations avec l’espoir que Zizou finira par craquer et dire « oui » au Paris Saint-Germain. Toutefois, l’ancien international français rêve, lui, toujours de succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.

D’après le Mundo Deportivo, Zidane ne verrait donc aucun inconvénient à rester sans club jusqu’à la fin de la prochaine coupe du Monde. Mardi soir, le journal Le Parisien a révélé que le futur directeur sportif, Luis Campos, devrait avoir son mot à dire dans le choix du successeur de Pochettino.

Affaire à suivre donc…