OL Mercato : Retour à Lyon, Karim Benzema lâche sa réponse !

Publié par ALEXIS le 25 mai 2022 à 14:30

OL Mercato : Interrogé sur son éventuel retour à l’Olympique Lyonnais pour finir sa carrière après le Real Madrid, Karim Benzema a répondu sans détour.

OL Mercato : Benzema veut prolonger son contrat au Real Madrid

Parti de l’ OL depuis 2009, Karim Benzema a encore une saison de contrat au Real Madrid. Il va ainsi entamer sa 14e saison consécutive sous le maillot du club espagnol. Toujours performant à 34 ans passés, l’attaquant tricolore n’a pas du tout l’intention de raccrocher. Bien au contraire, il espère prolonger son contrat qui prend fin le 30 juin 2023, avec les Merengues.

« Quand est-ce que je vais prolonger ? Je ne sais pas. Il me reste encore un an de contrat. Je profite. Après, je verrai ce qu'il se passe », a répondu le buteur du Real Madrid pour El Chiringuito. Parlant de performances, Karim Benzema a terminé la saison en tête du classement des buteurs de la Liga, avec 27 buts marqués en 32 matches disputés, en plus du titre de champion d'Espagne. Il est également le meilleur buteur de la Ligue des Champions, avec 15 réalisations, avant la finale contre Liverpool, samedi à 21h, au Stade de France.

Karim Benzema ne reviendra pas jouer à Lyon

Alors que la rumeur sur le probable retour de Karim Benzema à l’ OL circule, à l’approche de la fin de son bail à Madrid, ce dernier a fait savoir clairement qu’il ne reviendrait pas dans son club formateur. Tout simplement parce qu’il a décidé de finir sa carrière au Real. « Si je vais prendre ma retraite à Madrid ? C'est une question à laquelle je réponds : oui ou oui », a lâché l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais. « Je ne vois pas un club capable de me donner ce que j'ai ici à Madrid. Je ne vois pas. Pour moi, Madrid c'est Madrid », a justifié KB9.