OL Mercato : Avant Benzema, Lyon se lance sur un buteur du Real !

Publié par Thomas le 13 mai 2022 à 16:10

OL Mercato : Obnubilé par l'idée de faire revenir un jour Karim Benzema à Lyon, Jean-Michel Aulas pourrait en amont recruter un autre joueur du Real.

OL Mercato : Lyon reprend contact avec Mariano Diaz !

L’été s’annonce d’ores et déjà chaud du côté de l’Olympique Lyonnais. Après la prolongation tant attendue de Maxence Caqueret, les Gones travaillent en interne pour préparer au mieux le mercato estival, qui s'ouvrira le 10 juin prochain. Parmi les chantiers prioritaires établis par la direction rhodanienne, le recrutement d’un attaquant fait figure d’objectif numéro 1 cet été, notamment avec le probable départ de Moussa Dembélé. Encore sonné de l’échec sur le dossier Sardar Azmoun, l’ OL aurait coché le nom d’un ancien buteur, aujourd’hui au Real Madrid.

D’après les informations du journaliste turc Ekrem Konur, l’Olympique Lyonnais ciblerait cet été le Dominicain Mariano Diaz. Passé par les rangs lyonnais lors de la saison 2017/2018, l’attaquant de 28 ans est annoncé sur le départ du Real cet été, à un an de la fin de son contrat. Barré par Karim Benzema à la pointe de l’attaque madrilène, Diaz se cherche un nouveau point de chute et pourrait bel et bien revenir dans le Rhône, où il avait laissé une belle empreinte il y a quelques années. Également courtisé par des clubs italiens et espagnols, le natif de Premià de Mar est coté sur le marché à environ 6 millions d’euros selon le site Transfermarkt.

Une nouvelle piste après Alexandre Lacazette

La volonté des dirigeants lyonnais de faire revenir Mariano Diaz au Groupama Stadium n’est pas sans rappeler un autre come-back étudié par le board rhodanien. Toujours très en contact avec ses anciennes gloires, Jean-Michel Aulas rêve cet été de rapatrier Alexandre Lacazette, dont le contrat avec Arsenal se termine fin juin. « S’il faut faire des compromis pour avoir Lacazette, on le fera », avait annoncé le président de l’ OL devant la presse. Plus qu’une simple piste, l’attaquant des Gunners semblerait bien parti pour rejoindre son club formateur.

Mais le buteur de 30 ans ne serait pas le seul « ancien » à être visé par Lyon. Jean-Michel Aulas aurait pour projet de recruter Corentin Tolisso (en fin de contrat cet été avec le Bayern) mais aussi dans un futur proche, Karim Benzema. L’attaquant des Bleus, auteur d’une saison XXL avec le Real Madrid, ne serait pas contre un retour chez lui pour y finir sa carrière dans quelques années.