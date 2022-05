OL Mercato : Arsenal, un nouveau fiasco de Lyon dévoilé

Publié par Ange A. le 26 mai 2022 à 06:36

OL Mercato : En quête renfort cet été, l’Olympique Lyonnais lorgnait du côté d’Arsenal. Mais les Gones sont loin de boucler un deal.

OL Mercato : Un Baby-Gunner sur les tablettes de Lyon

L’Olympique Lyonnais souhaite tourner la page cet été suite à sa saison décevante. L’ OL a terminé à la 7e place de Ligue 1 Uber Eats et ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Lyon a été disqualifié dès les 32es de finale de la Coupe de France. Les hommes de Peter Bosz n’ont pas pu aller plus loin qu’en quarts de finale de la Ligue Europa alors qu’ils visaient le sacre. Suite à ces désillusions, le club de Jean-Michel Aulas entend se renforcer cet été. En attaque, les Gones voudraient notamment rapatrier Alexandre Lacazette. L’attaquant formé au club est en fin de contrat à Arsenal. Outre le buteur tricolore, le club rhodanien avait également coché le nom d’Eddie Nketiah.

Nketiah, une piste déjà oubliée par Lyon

Âgé de 22 ans, le jeune avant-centre anglais a réalisé une saison prometteuse avec l’équipe première d’Arsenal. Il a terminé cette campagne avec 10 buts et une passe décisive en 27 rencontres. Outre ses performances, Eddie Nketiah présente une situation contractuelle avantageuse. Le Baby-Gunner est en effet en fin de contrat à Arsenal. De quoi séduire davantage l’Olympique Lyonnais. Mais comme l’indique Foot Mercato, l’ OL serait déjà largué dans ce dossier, au même titre que Marseille, aussi intéressé par la pépite londonienne.

Citant des sources anglaises, le média en ligne rapporte que plusieurs écuries de Premier League s’intéresseraient à Nketiah. Ces concurrents disposeraient de meilleurs arguments sportifs et financiers par rapport aux deux Olympiques. De même, Arsenal n’aurait pas rendu les armes dans ce dossier. Le club londonien souhaite prolonger son crack et « toucherait même au but » à en croire la même source.