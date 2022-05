PSG Mercato : Pochettino lâche une énorme prédiction sur son futur

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2022 à 09:15

PSG Mercato : Annoncé sur le départ, Mauricio Pochettino s’est confié à un média espagnol ce jeudi. Il a notamment évoqué son avenir au Paris SG.

PSG Mercato : Pochettino lance un message fort à Luis Campos

Annoncé comme le successeur de Leonardo à la tête de la direction sportive du Paris SG, Luis Campos est attendu dans la capitale pour lancer véritablement les grands changements promis par les dirigeants. Notamment pour le poste d’entraîneur. Même si l’actuel occupant du poste ne semble pas vouloir bouger cet été, soit un an et demi après son arrivée sur le banc des Rouge et Bleu. Profitant d’une interview accordée ce jeudi à la radio espagnole Cadena COPE, Mauricio Pochettino a ouvertement fait comprendre au futur directeur sportif parisien qu’il espère poursuivre son travail la saison prochaine et aller au bout de son engagement, soit le 30 juin 2023.

« Aujourd'hui, je suis à 100 % au PSG, il me reste un an de contrat et j'espère continuer », a expliqué Pochettino. Poursuivant, l’ancien manager de Tottenham indique que son avenir à Paris n’est pas conditionné à sa proximité avec Kylian Mbappé. « Je ne pense pas. Ce sera jugé sur le travail. Nous avons gagné avec mon staff tous les titres que les entraîneurs précédents ont remportés », a précisé le technicien argentin de 50 ans. Suffisant pour faire changer d’avis aux propriétaires qatariens du Paris SG ?

PSG Mercato : La succession de Pochettino déjà enclenchée ?

Après avoir enregistré la signature de Kylian Mbappé, le Paris Saint-Germain se rapprocherait tout doucement d’un coup colossal pour les Rouge et Bleu. L’insistance de l’Émir du Qatar, qui veut absolument Zinedine Zidane à la place deMauricio Pochettino, serait en train de porter ses fruits. Le compte Media Parisien confirme la tendance et assure que la signature de l’ancien coach du Real Madrid au PSG n’était plus qu’une question de jours. La bonne nouvelle pourrait même être annoncée dans la capitale dès ce dimanche. Sauf énorme retournement de situation, Mauricio Pochettino devrait quitter le PSG dans les jours à venir.

À suivre…