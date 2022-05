Barça Mercato : Laporta prépare un énorme échange pour un milieu

Publié par Dylan le 27 mai 2022 à 12:45

Barça Mercato : Un milieu défensif de Wolverhampton est la priorité des Blaugranas cet été. Le FC Barcelone est prêt à faire un énorme échange pour le recruter.

Barça Mercato : Puig, Gonzalez et Mingueza sacrifiés

Le FC Barcelone vient de clôturer sa saison à la deuxième place de la Liga et souhaite désormais se concentrer sur le mercato estival. Joan Laporta, le président du FCB, a fait de Ruben Neves, milieu défensif de Wolverhampton, une priorité du club pour la saison prochaine au milieu de terrain. Selon le magazine sportif espagnol Sport, le patron du Barça verrait en Neves un parfait remplaçant de Sergio Busquets, qui va bientôt céder les clés de l'entrejeu catalan.

Ce vendredi, RMC Sport apporte plus d'informations sur l'intérêt du FC Barcelone pour Ruben Neves. Le club catalan serait prêt à réaliser un énorme échange pour l'international portugais. Trois joueurs du Barça pourraient en effet être cédés aux Wolves pour s'offrir les services de Neves. Il s'agit de Riqui Puig, Nico Gonzalez et Oscar Mingueza. Souvent battus par la concurrence à leurs postes, les trois purs produits de la formation catalane pourraient avoir envie de s'émanciper ailleurs, et Wolverhampton serait une destination alléchante en Premier League. Depuis leur remontée dans l'élite du football anglais à l'été 2018, les Wolves ont terminé à trois reprises dans le top 10 en 4 saisons.

Barça Mercato : Les Wolves attendent une offre à 50 millions d'euros

Toujours selon RMC Sport, Wolverhampton serait assez gourmand pour son joueur qui n'est autre que la pièce maîtresse du club : 50 millions d'euros, ou rien. Un prix assez élevé pour les Blaugranas, mais la solution de l'échange pourrait convaincre les dirigeants du 10e de Premier League. Les Wolves veulent continuer à se pérenniser dans le top 10 de l'élite anglaise et pourraient voir d'un bon œil l'arrivée de trois joueurs ayant déjà pas mal joué pour un grand club comme le Barça, et qui connaissent les compétitions européennes.

Annoncés sur le départ, Riqui Puig et Oscar Mingueza ont respectivement disputé 17 et 26 matches toutes compétitions confondues, dont quelques matchs en Ligue Europa et Ligue des Champions. Le départ de Nico Gonzalez, s'il était annoncé, devrait lui se réaliser sous la forme d'un prêt. Rien qu'en Liga, il a disputé 27 rencontres sur 38 possibles sous les ordres de Xavi, et le coach catalan souhaiterait seulement lui faire engranger de l'expérience. Rien n'est encore fait pour le Barça, alors que Ruben Neves est également courtisé de près par Arsenal et Manchester United.