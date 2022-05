Barça Mercato : Xavi aurait trouvé le nouveau Sergio Busquets

Publié par Thomas G. le 03 mai 2022 à 22:26

Barça Mercato : Le nouveau Busquets déniché en Angleterre ?

La victoire face à Majorque a fait le plus grand bien aux Catalans. Le Barça a repris sa marche en avant et la deuxième place derrière le Real Madrid. Il est désormais idéalement placé pour se qualifier en Ligue des Champions la saison prochaine. Alors que le FC Barcelone n’a toujours pas prolongé Pablo Gavi, Xavi aurait coché le nom d’un nouveau milieu de terrain.

Les Catalans souhaiteraient faire signer Ruben Neves selon Sport. Il serait le successeur de Sergio Busquets qui partira à l'été 2023. L’international portugais de 25 ans est sur le départ et a refusé toutes les offres de prolongation transmises par le club anglais. Ruben Neves est sous contrat jusqu’en 2024, il devrait quitter les Wolves cet été. Son prix est fixé à 50 millions d’euros selon la presse anglaise. Le joueur est pisté par des grands clubs, notamment Arsenal et Manchester United. Selon les informations de Sport, le Portugais accorderait sa priorité au FC Barcelone. La bonne entente entre Wolverhampton et le FC Barcelone pourrait faciliter la transaction. Les deux clubs ont récemment négocié les prêts de Francisco Trincão et Adama Traoré.

Le Barça veut reconquérir le titre

Les Catalans ont été vexés de voir le Real Madrid être sacré champion d’Espagne. À l’issue du match face au RCD Majorque, Frenkie de Jong n’a pas caché sa frustration. Il estime que les Barcelonais auraient pu lutter pour le titre cette année. En parallèle, les dirigeants Blaugranas ont commencé le mercato pour offrir le meilleur effectif à Xavi. Andreas Christensen et Franck Kessié devraient débarquer en Catalogne. De plus, la piste João Félix a été relancée cette semaine. Le FC Barcelone n’a plus été champion d’Espagne depuis 3 ans. L’objectif prioritaire sera de reconquérir le titre national la saison prochaine pour les hommes de Xavi.