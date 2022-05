OM Mercato : Le plan du Betis pour Mohamed-Ali Cho dévoilé

Publié par Timothée Jean le 27 mai 2022 à 17:45

OM Mercato : Annoncé avec insistance à Marseille, Mohamed-Ali Cho pourrait rejoindre le Betis Séville, mais pas à n’importe quel prix.

Mohamed-Ali Cho (19 ans) est prêt pour un nouvel envol. Véritable sensation d'Angers SCO depuis deux saisons, le jeune attaquant arrive à une année de la fin de son contrat avec le club angevin. S’il ne prolonge pas cet été, il risque de partir libre dans un an. Ce scénario est inimaginable pour le SCO qui espère toucher un joli chèque sur son départ.

Ainsi, Mohamed-Ali Cho devrait être vendu lors de ce mercato estival et les courtisans ne manquent pas pour son transfert. En France, l’OL et l’ OM se livrent une bataille acharnée pour sa signature. Ces derniers temps, l’Olympique de Marseille semblait même avoir pris une sérieuse avance pour sa signature, mais c’était sans compter sur l’intérêt pressant du Betis Séville. Le club andalou a en effet fait une entrée fracassante dans le dossier et il est proche de coiffer l' OM au poteau pour Mohamed-Ali Cho. Selon les indiscrétions de Calciomercato, c’est bien le Betis Séville qui a désormais les faveurs du jeune joueur, désireux de découvrir la Liga la saison prochaine.

OM Mercato : Le Betis négocie un prix à la baisse pour Mohamed-Ali Cho

Alors que les intentions de Mohamed-Ali Cho paraissent de plus en plus claires, son prix fixé à 15 millions d’euros par Angers SCO reste toujours un obstacle majeur pour son transfert. Toutefois, le Betis Séville aurait un plan pour parvenir à ses fins. Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, les dirigeants andalous négocient à présent avec leurs homologues du SCO pour faire baisser le prix du jeune joueur. Reste à savoir si les deux parties parviendront à trouver un accord pour son transfert, cela semble très probable. Dans le cas contraire, le jeune crack angevin pourrait prendre une autre destination, l’ OM, l’ OL et Francfort étant toujours aux aguets pour sa signature.