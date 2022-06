OM Mercato : Angers, le dossier Mohamed-Ali Cho est enfin bouclé

Publié par Timothée Jean le 16 juin 2022 à 00:17

OM Mercato : Longtemps annoncé à Marseille, Mohamed-Ali Cho a trouvé son nouveau club. Il s'est officiellement engagé avec la Real Sociedad.

Désireux de renforcer son effectif cet été, l’Olympique de Marseille avait fait de Mohamed-Ali Cho (18 ans) l’une de ses cibles prioritaires en attaque. Un dossier également suivi de près par la Real Sociedad, qui compliquait sérieusement la tâche des dirigeants phocéens. Au point où la direction de l’ OM avait fini par abandonner la piste menant au jeune attaquant d’Angers SCO. Et pour cause, les exigences salariales de Mohamed-Ali Cho auraient refroidi les ardeurs des dirigeants marseillais.

La direction de l' OM avait bel et bien étudié la faisabilité de cette opération. Les négociations entre les dirigeants marseillais et leurs homologues angevins semblaient même très avancées, mais c’était sans compter sur la volonté ferme de Mohamed-Ali Cho, qui rêvait d’évoluer en Liga. Et le jeune attaquant voit enfin son rêve s'accomplir. Après plusieurs semaines de négociations, il s'est officiellement engagé en faveur de la Real Sociedad. « La Real Sociedad a trouvé un accord avec Angers SCO pour le transfert de Mohamed-Ali Cho », peut-on lire dans le communiqué publié sur le site du club espagnol.

OM Mercato : Un contrat de cinq ans pour Mohamed-Ali Cho

À une année de la fin de son contrat expirant en juin 2023 avec Angers SCO, Mohamed-Ali Cho a donc décidé de changer de club. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs européens, tels que l’ OM, Francfort, le RB Leipzig ou encore le Betis Séville, le jeune attaquant va finalement découvrir le championnat espagnol. Le club basque est parvenu à s’entendre avec le SCO pour boucler son transfert à hauteur de 12 millions d’euros, hors bonus. Et de son côté, l’international espoir tricolore a signé un contrat de cinq ans, soit jusqu'en juin 2027 avec la Real Sociedad. De son côté, l’OM devra se tourner vers d’autres pistes dans l’optique de renforcer son attaque cet été.